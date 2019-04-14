بيتهامب تُعلن نتائج التدقيق الخارجي في أعقاب اختراق فقدت خلاله ١٣ مليون دولار

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 03:51 صباحاً -

أكدت بورصة العملات المشفة الكورية الجنوبية "بيتهامب" في بيان يوم ١١ أبريل، أن الشركة قد قامت بتدقيق خارجي احترافي لأموالها بعد تعرضها لاختراق كبير في الشهر الماضي.

حيث فقدت بيتهامب، وهي أكبر بورصة في كوريا الجنوبية، حوالي ١٤ مليار وون (١٣ مليون دولار) قبل أسبوعين في حدث يعتقد المسؤولون التنفيذيون أن العقل المدبر له كان من الداخل.

والآن، استخدمت بيتهامب طرفًا ثالثًا لتقييم احتياطياتها، مكررةً تأكيداتها السابقة بأن أموال العملاء ظلت آمنة في محافظ التخزين البارد.

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حيث ذكر بيان سابق أن الـ ١٤ مليار من توكنات إيوس (EOS) التي تم الاستيلاء عليها، مثلت أموال الشركة فقط. وقد تم نقل جميع الأموال المتبقية في محفظتها الساخنة إلى محفظة تخزين باردة بعد الخسارة.

وفي نص ما جاء بالبيان: "لقد ذكرنا أننا سنجري العناية الواجبة العادلة والموضوعية على جميع الأصول التي لدينا من خلال تدقيق خارجي موثوق به"، مع رابط مرفق لإحصائيات شركة المحاسبة. ويواصل البيان:

"يسعدنا إخباركم بأن الأصول القيمة لأعضائنا تتم إدارتها والحفاظ عليها بطريقة منهجية وآمنة من خلال تقرير العناية الواجبة المرفق."

وهذا الأسبوع، سجلت البورصة خسائر سنوية تقارب ١٨٠ مليون دولار لعام ٢٠١٨، مما زاد من العام الصعب حيث مرت بيتكوين (BTC) بسوق هبوط قياسي وبلغت قاعها عند ٣١٠٠ دولار. غير أنه خلال نفس الفترة، زادت المبيعات بنسبة ١٧,٥ في المئة، حسبما أكد متحدثٌ رسمي.