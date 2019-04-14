شركة تاتا للخدمات الاستشارية تجري تسوية للأوراق المالية على أساس بلوكتشين

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 03:51 صباحاً - أعلنت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية "تاتا كونسالتنسي سرفيسز" (TCS) يوم ١٠ أبريل أنها نفذت ما تعرّفه بأنه أول تسوية للأوراق المالية عبر الحدود في العالم بين اثنين من الإيداعات المركزية باستخدام شبكة بلوكتشين "كوارتز".

وورد أن الجهات المركزية لإيداع الأوراق المالية (CSD) المعنية هي ماروكلير، والجهة المركزية لإيداع الأواق المالية في المغرب ونظيرتها في الكويت وأيضًا الشركة الكويتية للمقاصة. وأثناء الاختبار، تم إنشاء مجموعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت من كلا السوقين على السلسلة جنبًا إلى جنب مع حسابات للاحتفاظ بها، وتم نقلها على الفور.

وبحسب ما ورد استخدم النظام عملات نقدية على شبكة BaNCS، مدعومةً من شبكة بلوكتشين كوارتز. كما يوضح الإعلان أن العملات النقدية هي أحد الأصول الرقمية المرتبطة بعملة ورقية ويتم الاحتفاظ بها على الشبكة.

ووفقًا للتقرير، فإن الشبكة عبارة عن بلوكتشين مصرح به من القطاع الخاص يهدف إلى السماح للعملاء في قطاعات الخدمات المصرفية والبنية التحتية للسوق والحفظ والتأمين بالتعاون معًا من خلال الاتصال بسجل حسابات واحد. كذلك تدعي المشاركة أن ٤٥٠ عميلًا من عملاء "تاتا كونسالتنسي سرفيسز" يمكنهم الوصول إلى شبكة BaNCS.

ووفقًا لبيانات كرنش بيز، فإن "تاتا كونسالتنسي سرفيسز" تمتلك ١٥,٤ مليار دولار من العائدات سنويًا؛ وتفيد التقارير أن شركتها الأم، مجموعة تاتا، تمتلك ١٠٠,٤ مليار دولار.