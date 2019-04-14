تحذير: هذه أحدث عمليات الإحتيال المتعلقة بـ منصة بينانس اللامركزية

مجتمع الكريبتو مليء بعدد كبير من الخدع والأنشطة الاحتيالية، خاصة إذا كان المنتج جديدًا مثل منصة بينانس اللامركزية (Binance DEX) والذي تم إطلاق النسخة التجريبية مؤخرًا.

واحدة من الثغرات القاتلة والتي تهدد سلامة مجتمع الكريبتو هي قضية الحيل والإختراقات وجميع أنواع الأنشطة الاحتيالية التي تثبت الآن أنها عنيدة للغاية ولا يمكن القضاء عليها.

منصة “بينانس” في مواجهة مهمة شاقة حيث بدأ المحتالون في إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة فيما يتعلق بإطلاق مشروعها الجديد منصة بينانس اللامركزية (Binance DEX).

الهدف الأساسي من المحتالين هو جمع أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم على منصة بينانس (Binance) والتي سيتم استخدامها في خداع المستخدمين وسرقة أموالهم.

على الرغم من أن حيل الخداع ليست شيئًا جديدًا في عالم الكريبتو، فقد يبدو أن هذه المحاولة الأخيرة قد تكون مشروعًا ناجحًا إذا لم يتم توخي الحذر. تكمن الفكرة الرئيسية وراء عملية الاحتيال في إطلاق منصة بينانس اللامركزية، والتي من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة.

على الرغم من أنه لم يتم تأكيد متى سيكون ذلك بالضبط، لذلك يجب تجاهل أي بريد إلكتروني يتحدث عن المنتج الجديد بالكامل والتأكد من المصادر الرسمية فقط.

في الرسالة الإلكترونية المذكورة، سيعلن المحتالون عن إطلاق “منصة بينانس اللامركزية” بشكل رسمي ويتضمن رابط التسجيل. يتم إبلاغ مستلمي البريد الإلكتروني أيضًا بأنه ستكون هناك فترة ثلاثة أيام للتسجيل حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في “المنصة اللامركزية DEX” باستخدام مفاتيحهم الخاصة.”

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طلب توفير المفتاح الخاص هو علامة تحذيرية كافية لأي مستخدم لأنه يجب عدم مشاركة المفاتيح الخاصة مع أي شكل من أشكال الطرف الثاني على الإطلاق. يُطلب من المستخدمين أيضًا النقر على الرابط الذي يعيد توجيههم إلى موقع يشبه موقع Binance تمامًا.

المستوى التالي من مواقع الخداع

أحد أهداف مواقع الخداع هو أنها تحاول قدر المستطاع نسخ الموقع الأصلي، في محاولة لخداع المستخدمين في مجتمع الكريبتو.

سيحذر المحتالون أيضًا المستخدمين من أن لديهم ثلاثة أيام فقط لإكمال عملية التسجيل، وبعد ذلك لن تتاح لهم الفرصة للتسجيل مرة أخرى، حيث سيتم تعليق التسجيل في منصة بينانس اللامركزية (Binance DEX) إلى أجل غير مسمى.

على الرغم من أن خبراء الكريبتو قد يكونون على دراية بهذا النوع من عمليات الاحتيال، إلا أنه قد يستهدف من هو جديد على سوق العملات الرقمية المشفرة ولا يعرف تفاصيل المنصات وطرق الاحتيال.

من المفهوم أن المستخدمين متحمسون ومتشوقون لاستكشاف العديد من الميزات المضمنة في منصة بينانس اللامركزية (Binance DEX) والتي ستطلق قريبًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تعلن بعد عن الإطلاق الرسمي للمنتج وأنه ينبغي حذف أي بريد إلكتروني يتعلق بهذا الأمر.

لن تطلب بينانس “Binance” أيضًا الحصول على مفاتيحك الخاصة في أي وقت، ويجب أن يوصف أي طلب لها بأنه احتيالي ويتم تجاهله بشدة.

يجب على المستخدمين أيضًا ملاحظة أن معظم رسائل البريد الإلكتروني هذه تبدو حقيقية وأصيلة، لكنها مزيفة ويجب تجاهلها. عمليات الإحتيال القائمة على الخداع هي السائدة في سوق الكريبتو، فهي بأشكال وانواع مختلفة، ويجب على المستخدمين توخي الحذر في جميع الأوقات حتى لا يقعوا فريسة لها.