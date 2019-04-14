شركةٌ أمريكية ناشئة تجمع ١٤,١ مليون دولار لشبكة المدفوعات القائمة على بلوكتشين لتجار التجزئة

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 12:51 صباحاً - جمعت شركة فليكسا التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، ١٤,١ مليون دولار لتطوير شبكة مدفوعات لتجار التجزئة. وقد تم الإعلان عن هذا التطور في بيان صحفي نُشر يوم ١١ أبريل.

في كل إصدار، جمعت فليكسا ١٤,١ مليون دولار من التمويل من المشاركين مثل صندوق المراحل الأولى للتوكنات 1kx وشركات الاستثمار أكسس فنتشرز ونيما كابيتال وصندوق التحوط بانتيرا كابيتال الذي كشف مؤخرًا عن قربه من استكمال تمويل صندوقه الاستثماري الثالث، والذي جمع بالفعل ١٦٠ مليون دولار.

وتعتزم الشركة إنشاء شبكة للدفع لتجار التجزئة من شأنها أن تقلل من التكاليف والنفقات العامة والاحتيال عن طريق التسويات القائمة على بلوكتشين. كما تخطط فليكسا أيضًا لإصدار تطبيق للهاتف الجوال يمكن للعملاء من خلاله إجراء عمليات باستخدام العملات المشفرة التي يمتلكونها بالفعل.

حيث أوضح تايلر سبالدينغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فليكسا، قائلًا "إن فوائد مكافحة الغش والتكاليف لمدفوعات العملات المشفرة العالمية هائلة، ولكن هناك العديد من الحواجز أمام التبني السائد للتجار والمستهلكين على حدٍ سواء. وفليكسا ستغير ذلك."

وقد تم تطبيق تقنية بلوكتشين على نطاق واسع في صناعة البيع بالتجزئة. ففي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلسلة شركات الأغذية والعقاقير الأمريكية ألبيرتسونز كومبانيز أنها ستستخدم منصة بلوكتشين "فود ترست" التابعة لشركة آي بي إم لتتبع سلسلة التوريد للخس الروماني، لكنها تهدف إلى التوسع إلى منتجات أخرى.