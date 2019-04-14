استطلاعٌ للمطورين من ستاك أوفرفلو: ٨٠٪ من المؤسسات لا تستخدم بلوكتشين

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 12:51 صباحاً - استطلعت ستاك أوفرفلو، وهو موقع رائد لمجتمع مطوري البرامج، ما يقرب من ٩٠٠٠٠ مطور، وقد أظهرت النتائج المنشورة يوم ٩ أبريل إلى أن ٨٠٪ من المؤسسات لا تستخدم حاليًا بلوكتشين.

كذلك، أجاب ١٢,٧٪ من المطورين أن المؤسسات تستخدم بلوكتشين للتطبيقات غير المرتبطة بالعملات، و٤٪ للتطبيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، و٢,١٪ يقبلون العملات المشفرة كمدفوعات، بينما يقوم ١,٣٪ بتنفيذ عملات التشفير الخاصة بهم. ويزعم ستاك أوفرفلو أيضًا أن المطورين في الهند هم الأكثر احتمالًا لقول إن مؤسساتهم تستخدم تقنية بلوكتشين.

وكان الجزء الأكبر من المطورين، ٢٩,٢ ٪، يعتقد أن بلوكتشين مفيدة في العديد من المجالات ويمكن أن تغير حياتنا في نواحٍ كثيرة. مع ذلك، يعتقد ٢٦,٢٪ أنها مفيدة تمامًا كتقنية ثابتة لحفظ السجلات وليس لها أي استخدام كعملة، بينما يعتقد ١٢,٢٪ فقط أنها مفيدة لتطبيقات العملات اللامركزية.

وفي إشارةٍ مرجحة إلى المخاوف بشأن تأثير تعدين إثبات العمل على البيئة، أشار ١٥,٦٪ من المشاركين أنهم يعتقدون أن بلوكتشين يمثل استخدامًا غير مسؤول للموارد. وأخيرًا، يعتقد ١٦,٨٪ أن تقنية بلوكتشين هي مجرد بدعة عابرة. ويدعي التقرير أن التفاؤل بشأن فائدة تقنية بلوكتشين يتركز إلى حد كبير بين المطورين الشباب والأقل خبرة:

"كلما زاد عدد المجيبين ذوي الخبرة، زاد احتمال قولهم إن تقنية بلوكتشين هي استخدام غير مسؤول للموارد."