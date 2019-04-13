مهندس تنفيذي سابق في باي بال وغوغل ينضم إلى باكت كرئيس للمنتجات

تام شمس - السبت 13 أبريل 2019 11:59 مساءً - أعلنت كيلي لوفلر، الرئيسة التنفيذية لبورصة باكت في مدونة على موقع ميديام بتاريخ ١١ أبريل، أن أحد المهندسين التنفيذيين السابقين في باي بال وغوغل سينضم إلى الفريق الذي يقف وراء منصة الأصول الرقمية المؤسسية.

ومع ما يزيد عن ٢٥ عامًا من الخبرة في مجال الدفعات الرقمية والهندسة والاستراتيجية والعمليات، انضم مايك بلاندينا إلى باكت في منصب كبير مسؤولي المنتجات (CPO).

وفي منصبه الجديد بباكت، فإن بلاندينا سيقود جهود الشركة لدمج النظام الإيكولوجي الموثوق به للأصول الرقمية مع حالات استخدام المدفوعات من أجل مساعدة باكت في جلب تطبيقات حقيقية إلى بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى، حسبما يشير الإعلان.

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ويشتهر بلاندينا بعمله كرئيس للمدفوعات وهندسة الائتمان في مشغل الدفع الرقمي العالمي باي بال، وكذلك في غوغل، حيث عمل مديرًا للهندسة في غوغل واليت.

وبغض النظر عن ذلك، استحوذ بلاندينا على شركة التكنولوجيا المالية المدعومة من قبل المشاريع المغامرة TxVia، كما تولة منصب مجير التكنولوجيا في شركة لبطاقات الهدايا العالمية وشركة بلاكهوك نتورك للدفع الرقمي.

وفي هذا الإعلان، حددت الرئيس التنفيذي لشركة باكت تعيينات مهمة أخرى مثل صاحب البال الواسع في كوين بيز آدم وايت، الذي تم تعيينه كمدير تنفيذي لشركة باكت ورئيسًا للحفظ المؤسسي والمنتجات المتداولة في أكتوبر ٢٠١٨. كما أشارت لوفلر أيضًا إلى تعيين المدير التنفيذي السابق لشركة ورلدبلاي "بالاجي ديفاراسيتي"، الذي انضم إلى فريق باكت كنائب لرئيس التكنولوجيا.