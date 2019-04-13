شبكة بلوكتشين لتيليغرام تنطلق في وضع الاختبار الخاص مع إظهار سرعة عالية

تام شمس - السبت 13 أبريل 2019 11:59 مساءً - أفادت تقارير أن تطبيق تيليغرام العالمي للرسائل قد أطلق اختبارًا تجريبيًا خاصًا لسلسلة بلوكتشين الخاصة به، تيليغرام أوبن نتورك (TON)، وذلك حسبما أفاد منفذ الإعلام الروسي فيدوموستي يوم ١١ أبريل.

ووفقًا لفيدوموستي، فتحت تيليغرام الوصول إلى نسخة تجريبية من بلوكتشين TON لعدد محدود من المطورين العالميين، بما في ذلك فرق التطوير الروسية.

ونقلًا عن اثنين من الأشخاص مجهولي الهوية الذين حصلوا على الوصول المبكر، ذكرت وكالة الأنباء أنه تم تمكين فرق المطورين لإنشاء عُقد بلوكتشين TON.

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وعلى الرغم من أن الاختبار لم يقدم أي نتائج محددة، إلا أن المختبرين الذين لم يكشف عن هويتهم كشفوا أن بلوكتشين TON أظهرت "سرعة عالية للغاية في المعاملات". ومع ذلك، تعذر تسليم المؤشرات المحددة، حيث إن التعليمات البرمجية لبلوكتشين - بما في ذلك العقود الذكية - كان في طور الإعداد من الاختبار، حسبما قال أحد الأشخاص.

نشأ تطبيق تيليغرام للرسائل المشفرة الذي يركز على الخصوصية على يد الأخوين نيكولاي وبافيل دوروف في عام ٢٠١٣، واعتبارًا من مارس ٢٠١٨، جمعت الخدمة ٢٠٠ مليون مستخدم نشط.

وفي الآونة الأخيرة، أفاد كوينتيليغراف أنه سيتم إنهاء اتفاقات شراء توكنات خدمة تيليغرام الخاصة بالرسائل إذا لم يتم تشغيل TON بحلول ٣١ أكتوبر ٢٠١٩.