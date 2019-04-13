أكبر بنك في اليابان يؤكد إطلاق العملة الرقمية Coin في عام 2019

بعد أشهر من التكهنات و الإنتظار حول تاريخ الإصدار المقترح أعلنت مجموعة Mitsubishi UFJ المالية وأكبر بنك في اليابان أخيرًا عن خطط لإطلاق عملتها الرقمية التي طال انتظارها.

ذكرت صحيفة تايمز اليابانية أن رئيس المجموعة ، Mike Kanetsugu قد كشف هذا الأسبوع أن الشركة تعتزم طرح عملتها Coin قبل نهاية عام 2019.

وفقًا لـ Kanetsugu ستعتمد مجموعة MUFJ على الشركات بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم لتبني العملة المطروحة وذلك بهدف تحقيق إعتماد أوسع مما يؤدي إلى تحقيق كتل إقتصادية متصلة.

كشفت المجموعة أيضًا أن العملة ستمكن مختلف المشاركين من معرفة المعلومات غير المتوفرة سابقًا حول قواعد عملائها ، من أجل تقديم خدمة أفضل لهم.

أعلنت MUFJ ، التي تعد حاليًا خامس أكبر بنك في العالم في عام 2018 ، عن خطتها لإطلاق عملة رقمية هذا العام لحل عدد من المشكلات التشغيلية التي تؤثر على المجموعة يعتبر الأساس المنطقي وراء التطوير والإطلاق هو أن النفقات التي ينطوي عليها شراء وتخزين ونقل العملات المعدنية والأوراق النقدية أصبحت غير مستدامة في إقتصاد اليابان الذي يعتمد على النقد.

وقد ذكرت CCN سابقا أن البنك الأمريكي متعدد الجنسيات JP Morgan قد أطلق عملته الرقمية الخاصة بها والتي يطلق عليها إسم “JPM Coin” بهدف تسوية المدفوعات اليومية بين العملاء بقيمة تزيد على 6 تريليونات دولار.

على عكس JPM Coin ، لدى MUFJ Coin أهداف أكبر بكثير تتمثل في تغيير طريقة تعامل المستهلكين اليابانيين مع المال بشكل أساسي.

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في حديثه خلال الإطلاق ، أعرب Kanetsugu عن ثقته التامة في قدرة العملة الرقمية على تحقيق الكثير.

تسعى اليابان إلى تعديل عادات المستهلك بعيدًا عن النقد قبل أولمبياد طوكيو 2020 وقد أفادت مجموعة MUFJ أن العملات الرقمية تمثل وسيلة لخفض التكاليف المرتبطة بالعملات المادية ودمج عدد من الوظائف والفوائد الجديدة كما و يعتقد Kanetsugu أن البنية التحتية المالية الهائلة لـ MUFJ ستكون كافية لإقناع الشركات بالتبني.

ابتداءً من شهر سبتمبر عام 2018 أطلق البنك تجربة إختبار عملة Coin في متجر خاص بالموظفين فقط والذي حقق نجاحًا باهرا وأشارت الضخامة المالية سابقًا إلى أن عملة Coin سيكون لها “قدرات تحويل فورية” بالإضافة إلى القدرة على معالجة الدفعات الصغيرة بزيادات قيمة عشرية.

بالإضافة إلى وظيفتها الفريدة كعملة رقمية مدعومة من قبل البنوك سيتم دمج Coin مع تطبيق MUFJ الجديد للهاتف المحمول والذي سيتيح للمستخدمين إدارة جميع بطاقات الإئتمان الخاصة بهم في مكان واحد و سيسمح تطبيق الهاتف الذكي للمستخدمين أيضًا بإدارة خدمات نقاط المكافآت الخاصة بهم بالإضافة إلى أداء مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية الأخرى ومن المتوقع أن يتم إصدارها بحلول نهاية يونيو 2019.

وفقًا لـ Kanetsugu تتوافق مجموعة MUFG من Coin مع هدفها المتمثل في بناء منظمة تعتمد على العالم وتثق به وتمثل الابتكار وان مجموعة MUFG المالية ليست بأي حال من الأحوال أول مؤسسة مالية كبرى تدرس على الأقل إمكانية إطلاق عملة رقمية داخلي.

قامت CCN الإخبارية بالإبلاغ بشكل مكثف عن عدد كبير من العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والتي لا تزال قيد الدراسة حاليًا أو قيد التطوير وعلى الرغم من الوعود لم يشهد العالم بعد عملة رقمية مدمجة بنجاح تعمل بدعم كامل من النظام المالي والقائمين على التنظيم الحاليين.

مما يؤكده بشكل خاص الواقع المريع لثقافة الشركات والمستهلكين في اليابان والتي تعاني من ضائقة مالية والتي تكافح حتى الحكومة من أجل التأثير عليها.

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