إذا وافقت عليها SEC فإنّ العملة الخاصّة بـ Blockstack ستحقّق أرباحا بـ 2500 ضعفا

كشفت شركة Blockstack التي تقدمت بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لتصبح أول عرض مسجل لعملة رقميّة عن بعض تفاصيل خطواتها المخطط لها في عملية بيع التوكونات الخاصّة بها.

إذا تمت الموافقة عليها من قبل SEC سيتم بيع توكونات Stacks في ثلاث فئات مختلفة : سيتم بيع 215 مليون توكن بمعدل 0.12 دولار للقطعة الواحدة و ذلك لكل حاملي قسائم التوكونات و سيتم بيع 40 مليون توكن للمستثمرين المعتمدين و هو ما يساوي 5 ملايين دولار أو أكثر بمعدل 0.30 دولار لكل توكن وسيتم بيع 40 مليون توكن في صفقة تتضمن برنامج التعدين الخاصّ بـ Blockstack.

و وفقًا للوثيقة الرسمية المودعة لدى SEC فقد قام 24 مستثمرًا معتمدًا من بينهم الشركات التابعة لشركة هارفارد مانجمنت بشراء حوالي 323 مليونا من توكونات Stacks بمعدل 0.00012 دولار لكل توكن.

إذا تم بيع توكونات Stacks بسعر 0.30 دولارًا لكل توكن كما هو مخطط له بعد الموافقة على الطلب من قبل SEC ، فسيؤدي ذلك على الفور إلى عائدات بـ 2500 ضعف للمستثمرين المعتمدين الـ 24 الذين اشتروا التوكونات Stacks بمعدل 0.00012 دولار لكل توكن.

يوم الجمعة ذكرت CCN أن Benchmark و هي شركة رأس المال الإستثماري ومقرها سان فرانسيسكو استثمرت 9 ملايين دولار في جولة التمويل الرئيسيّة Series A لـ Uber.

وفقًا لتقرير صادر عن وول ستريت جورنال فإنّ الـ 9 ملايين دولار التي تمّ استثمارها سوف تصبح 6.9 مليار دولار بناءً على الاكتتاب العام الأولي لشركة Uber و الذي من شأنه أن يجعل سعر سهمها عند 55 دولارًا للسهم الواحد.

إن عائدا قدره 6.9 مليار دولار من استثمار بقيمة 9 ملايين دولار يعني تحقيق أرباح بـ 766 ضعفًا ، مما يضع إستثمار Benchmark في Uber من بين أفضل صفقات رأس المال الإستثماري في التاريخ الحديث.

في المقابل ، فإن المستثمرين الأوائل في توكونات Stacks و التي تشمل الشركات التابعة لشركة Harvard Management Company في طريقهم إلى تحقيق عائد بـ 2500 ضعف في إطار زمني أقصر بكثير.

تنص الوثيقة الرسمية لشركة Blockstack Token LLC المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على ما يلي:

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يتكون المجلس الاستشاري المميز من سبعة أعضاء : ثلاثة من الأعضاء هم تشارلي سارافيا وزافين دار ورودولفو جونزاليس و هم من الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة وشركة لوكس كابيتال ومؤسسة Foundation Capital على التوالي و هم شركاء محددين لصندوق QP الذين اشتروا ما مجموعه 95833333 من توكونات Stacks و يتألف مجلس الإدارة أيضًا من أربعة أعضاء مستقلين وهم كون لانجيندين و أرفيند نارايانان و أريانا سيمبسون و كاترين تاكر.

كما قال ماركو سانتوري و هو كبير المسؤولين القانونيين في Blockchain أنّ فريق Blockstack اتّخذ خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير البلوكتشين من خلال إتخاذ طريق لم يسلكه أي مشروع آخر بنجاح في الماضي.

إذا تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة مع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين التنظيمي الذي يتضمن مجال العملات الرّقميّة فمن المرجح أن المزيد من المشاريع سوف تسلك طريق Blockstack للتركيز على تطوير المنتجات بدلاً من تقييم تعقيدات الامتثال التنظيمي لقانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

وقال منيب علي الرئيس التنفيذي لشركة Blockstack PBC :

“لقد كنا في عملية تقديم سرية مع SEC و أحرزنا تقدمًا مهمّا و نحن نسير الآن نحو عرض توكن مؤهل من SEC ورغم إغلاق الأسواق الأمريكية مؤخرًا أمام مشاريع العملات الرّقميّة نظرًا لعدم اليقين التنظيمي فإنّنا نؤمن بإعادة فتح الأسواق الأمريكية أمام الابتكار في هذا المجال.”

بعد تأجيل SEC النظر في طلبين لـ ETF البيتكوين إلى شهر مايو من هذه السّنة فإنّ تأهيل عملة رقميّة سيكون له تأثير هامّ على موقفها المستقبلي من الإقتصاد الرّقمي و خاصّة بعد تعافي السّوق في الفترة الأخيرة.

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المصدر : www.ccn.com

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