مؤسس كوين بيز: هذا ما يحتاجه سوق العملات الرقمية في الفترة القادمة

قام “برايان ارمسترونغ” الرئيس التنفيذي لـ منصة Coinbase وأحد الاشخاص البارزين في مجتمع الكريبتو الذين يعملون بشكل مستمر لدفع صناعة العملات الرقمية إلى الأمام بتوضيح وجهة نظره حول مستقبل الكريبتو.

عندما يكون لديه ما يقوله، يستمع الناس. وهذا هو السبب الذي جعله يعقد مؤخرًا جلسة “اسألني أي شيء” (AMA) مباشرةً حيث أجاب على أسئلة محددة مقدمة من مجتمع الكريبتو.

استغرقت الجلسة مدة 45 دقيقة وكانت مليئة بالأسئلة المثيرة للاهتمام.

بدأ “ارمسترونغ” إجابته حول السؤال الأشهر: ما الذي تحتاجه العملات الرقمية لتصل إلى مرحلة التبني الجماعي على نطاق واسع؟ ورداً على ذلك، قال أرمسترونغ إنه يعتقد أن اعتماد العملات المشفرة والبلوكشين يعتمد في الغالب على 3 أشياء: التقلب، حلول قابلية التوسع وسهولة الاستخدام.

التقلب: العملة المشفرة تحتاج إلى عمل أكثر وتحقيق استقرار أكبر للأسعار

المشكلة في عملات البيتكوين (BTC) ومعظم العملات الرقمية المشفرة الأخرى عدا العملات المستقرة، هي أنها تتقلب بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي. البيتكوين، على سبيل المثال. إذا كنت قد حصلت على عملة البيتكوين بقيمة 100 دولار في شهر ديسمبر عام 2017 ، فإن قيمة البيتكوين الذي تمتلكه الآن سيكون حوالي 25 دولارًا فقط.

لا يشعر المستثمرون التقليديون بالراحة أو يعتادون على هذا التقلب الشديد، مما يمثل مخاطرة أكبر بكثير لرؤوس أموالهم القابلة للاستثمار. صرح “آرمسترونغ” أنه إذا استمرت أسواق الكريبتو في التحول والتقلب بشكل كبير، فإن المستثمرين التقليديين سيكونون أقل ميلًا للدخول.

لمحاربة تقلب الأسعار، اقترح أرمسترونغ أن العملات المستقرة يمكن استخدامها كوسيلة للتداول وأن حالات الاستخدام في العالم الحقيقي ستجذب المزيد والمزيد من الناس للكريبتو، وبالتالي سيقلل من تقلباتها.

قابلية التوسع: تحتاج العملات المشفرة إلى الحفاظ على أحجام معاملات “فيزا” و “باي بال”

الشيء الثاني الذي يعتقد “ارمسترونغ” أنه أمر حاسم في اعتماد العملات الرقمية المشفرة جماعيًا هي حلول قابلية التوسع.

لقد بدأ بالقول إنه يوجد حاليًا 5 إلى 10 فرق تعمل على إيجاد حلول قابلة للتطوير. قام بتسمية حلول الطبقة الثانية مثل شبكة البرق “لايتنينغ” وبروتوكولات الجيل التالي، والتي يقول إنها ستبدأ في الظهور على مدار الـ 6 إلى 12 شهرًا القادمة.

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ستشهد حلول التوسع وبروتوكولات الجيل التالي لدعم العملات الرقمية المشفرة لتصل إلى معالجة 500-5000 معاملة في الثانية، مما يجعلها في منافسة مع أحجام مستويات كلًا من “فيزا” Visa وبايبال (PayPal). بمجرد أن يتمكن الكريبتو من بلوغ هذه المستويات، سيتم دعم التطبيقات مع ملايين المستخدمين بسهولة ويمكن أن يحدث اعتماد جماعي.

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون أكثر سهولة في الاستخدام

كما يدرك الكثير من الأشخاص، فإن استخدام العملات الرقمية المشفرة ليس بديهيًا تقريبًا كما يجب أن يكون للتبني الجماعي. أوضح “ارمسترونغ” أن هناك العديد من الخطوات عندما يتعلق الأمر بشراء وبيع وتخزين وتأمين العملة المشفرة الخاصة بك. وذكر أن الأفراد يحتاجون إلى شيء يعمل بالإضافة إلى التطبيق الصيني الشهير WeChat.

إضافة إلى هذا قال:

“نحن بحاجة إلى جعل قابلية الاستخدام أبسط وأبسط وأبسط. أن يصبح مثل الحصول على تطبيق ذكي”

لا يمكن أن يكون “ارمسترونغ” أكثر صوابًا في هذه المرحلة، كما تم الذكر سابقًا من قبل IIB، فإن 75٪ من حاملي العملات المشفرة لا يزالون يخشون من فشل إرسال المعاملات أثناء إرسال الكريبتو. من أجل حدوث اعتماد للكريبتو بشكل جماعي، يجب أن تكون إدارة عملاتك المشفرة سهلة باستخدام تطبيق مراسلة شائع.

وقد تناول “ارمسترونغ” 3 نقاط اساسية لاعتماد الكريبتو والعملات المشفرة بشكل شامل واشار إلى انه يجري العمل عليها في هذه اللحظة بالذات. هناك تطورات جديدة لتحسين قابلية استخدام العملات المشفرة ومواجهة تقلباتها، وقد بدأت منصة “Coinbase” في تصدر هذا المشهد.

على سبيل المثال، تُعرف منصة “Coinbase” بالفعل بأنها واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة سهلة الاستخدام. والأكثر من ذلك، أنهم يعالجون الآن مشكلات قابلية الاستخدام والتذبذب في احجام واسعار التشفير باستخدام إصدار بطاقة فيزا “Coinbase” الجديدة الخاصة بهم والتي تتيح للمستخدمين انفاق العملات المشفرة في المتجر وعلى الإنترنت لدى ملايين التجار.

قد يكون اعتماد التشفير أقرب مما تعتقد، حيث يتم تطوير وإصدار حلول للمشاكل التي تواجهه بالفعل.