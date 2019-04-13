سيكيوريتيز تُطلق برنامج امتثال للتوكنات

تام شمس - السبت 13 أبريل 2019 03:01 صباحاً - تطلق سكيوريتيز، وهي منصة الامتثال والبروتوكول لمصدري التوكنات المدعومة من قِبل بورصة العملات المشفرة الأمريكية كوين بيز، برنامج سكيوريتيز ريدي، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٩ أبريل.

ووفقًا للإعلان، يشتمل البرنامج على العديد من القطاعات الصناعية مثل كوين بيز كستدي وأوبن فاينانس وريالتو تريدينغ وسي بلوك كابيتال وغيرها. وسيتمكن مستخدمو برنامج سكيوريتيز ريدي من استخدام الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركات الشريكة لإصدار توكنات الأواق المالية على منصة سكيوريتيز.

كما تزعم أن المنصة سوف يسهل على المؤسسات تصميم وإصدار التوكنات الخاصة بها. وينص الإعلان كذلك على:

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"يحمي بروتوكول دي إس من سكيوريتيز الخاص بالامتثال أثناء التداول الثانوي ويمكّن من ميزات تلقائية مثل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح والتصويت وغير ذلك."

في أواخر العام الماضي، أغلقت سكيوريتيز جولة تمويل من السلسلة "أ" بقيادة بلوكتشين كابيتال والتي جمعت ١٢,٧٥ مليون دولار. وشملت الجولة أيضًا مشاركة كوين بيز فنتشرز وغلوبال براين وNXTP وأوكي بلوكتشين كابيتال وXpring في ريبل.

في يناير ٢٠١٩، انضمت سكيوريتيز إلى برنامج معجّل بلوكتشين من آي بي إم. ووفقًا لتقرير، قال كارلوس دومينغو الرئيس التنفيذي لشركة سكيوريتيز إن هدف الشركة هو بناء منصة لإصدار الديون باستخدام تقنية بلوكتشين.