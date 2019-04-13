الشرطة السنغافورية تؤمِّن أول إدانات ضد وكلاء مخطط التسويق الاحتيالي في ون كوين

تام شمس - السبت 13 أبريل 2019 03:01 صباحاً -

اتهمت السلطات السنغافورية رجلين بالترويج لبرنامج ون كوين للتسويق متعدد المستويات في القضية الأولى من نوعها لولاية المدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة بيزنس تايمز اليومية المحلية يوم ١٠ أبريل.

وبحسب ما ورد شارك الرجلان، اللذان لم يتم الكشف عن اسمهما، في أنشطة تتضمن تأسيس شركة تابعة للترويج لون كوين، بالإضافة إلى تسجيل أعضاء جدد والاستثمار في مقابل دورات تعليمية ورموز ون كوين.

وتعد هذه القضية هي الأحدث فيما يتعلق بون كوين، والتي تمكنت من العمل لعدة سنوات وجمعت استثمارات ضخمة قبل أن يتم توجيه الاتهام لمؤسسيها البلغاريين بموجب قانون الولايات المتحدة لإنفاذ القانون في مارس.

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وقد نقلت بيزنس تايمز عن بيان صادر عن إدارة الشؤون التجارية في قوة الشرطة السنغافورية ذكره أن "التوكنات الترويجية يمكن استخدامها في 'تعدين' عملات ون كوين". ويتابع:

"يحق للمشاركين الذين أحضروا مشاركين جدد أيضًا أن يتفوقوا على العمولة التي تنتهك قانون (حظر) التسويق متعدد المستويات وبيعه."

وقد سبق للبنك المركزي في سنغافورة، هيئة النقد في سنغافورة (MAS)، أن أدرجت سابقًا ون كوين في قائمة تنبيه المستثمرين، وهو دليل للكيانات التي تعتقد أنها تضلل الجمهور.

كما أصدرت حكومات مختلفة في جميع أنحاء العالم تحذيرات ضد ون كوين، حيث نصحت المستهلكين بعدم التفاعل مع أي وكيل مرتبط بالمخطط.