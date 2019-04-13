الهيئة التنظيمية بتكساس تُصدر أمر وقف وكف لشركة استثمار العملات المشفرة FxBitGlobe

تام شمس - السبت 13 أبريل 2019 03:01 صباحاً - يُظهر إشعار رسمي صادر عن مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية، بتاريخ ٩ أبريل، أن الجهة المنظمة أصدرت أمرًا طارئًا بالإيقاف والكف عن العمل ضد منصة تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة FxBitGlobe.

ووفقًا للأمر، فإن الشركة، التي تقوم بتسويق نفسها كشركة استثمارية، نُشرت مستندات حكومية مزورة، واستخدمت عنوانًا مزيفًا وادعت كذبًا أنها وسيط مسجل.

ويشير المستند إلى أن الخدمة تقدم مستويات متعددة لخطة الاستثمار - مع قبول الطبقة العليا بمبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أو أكثر - مستحقة الدفع من خلال النقود الورقية والعملات المشفرة.

كما يُزعم أن مستويات الاستثمار تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى "خطط الخدمة" المختلفة، والتي تعد كل واحدة منها بمزيد من الأرباح اليومية والمدفوعات الأسبوعية. حيث كانت أكبر وثيقة تعد بأعلى العائدات تضمن للمستثمرين عائدًا شهريًا بنسبة ٧٠٪ إلى جانب تأمين رأس المال بنسبة ٤٠٪ إلى ٤٥٪.

وفي الآونة الأخيرة، في شهر فبراير، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية في تكساس أنها توصلت إلى اتفاق مع أربع شركات عملات مشفرة، والتي اتهمتها ببيع أوراق مالية غير مسجلة.