ذراع الدفاع بكوريا الجنوبية تعتزم بناء منصة بلوكتشين للاستحواذ العسكري

تام شمس - الجمعة 12 أبريل 2019 09:51 مساءً -

تعتزم إدارة برنامج اكتساب الدفاع في كوريا الجنوبية (DAPA) تحسين موثوقية البيانات في صناعة الأسلحة باستخدام بلوكتشين، وذلك حسبما أعلنت الوكالة في بيان صحفي يوم ١٠ أبريل.

وتقول وكالة شراء الأسلحة الحكومية إنها تسعى لاستخدام منصة بلوكتشين لتمكين المشاركة الآمنة للبيانات حول مشاريع الاستحواذ العسكري بين المنظمات الحكومية ذات الصلة والقضاء على تزوير البيانات.

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ووفقًا للبيان الصحفي، ستشمل المبادرة الجديدة منظمات مثل وكالة تطوير الدفاع ووكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة.

وإلى جانب تحسين مصداقية المشاريع الدفاعية مع بلوكتشين، تعتزم الإدارة أيضا تقليل الأعمال الورقية المرتبطة بالتقدم بطلب للحصول على مشاريع المشتريات الحكومية، وكذلك توحيد وثائقها، حسبما يشير البيان الصحفي.

في يناير ٢٠١٩، أطلقت إدارة برنامج اكتساب الدفاع في كوريا الجنوبية برنامجًا رائدًا لتطوير تطبيقات بلوكتشين في صناعة الدفاع، وتفيد التقارير أن حكومة كوريا الجنوبية تخطط لاستثمار ما يصل إلى ٥٣٠٠٠٠ دولار في كل مشروع. ويتم تنفيذ المبادرة بدعم من منظمة فرعية تابعة لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، وهي وكالة الإنترنت والأمن الكورية.