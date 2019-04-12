نيويورك ترفض طلب بيتريكس بيتلايسنس مشيرةً إلى عدم كفاية الامتثال

تام شمس - الجمعة 12 أبريل 2019 09:51 مساءً - رفضت دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) طلب بورصة العملات المشفرة بيتريكس في الحصول على "بيتلايسنس" يوم ١٠ أبريل.

ففي خطاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة بيتريكس "بيل شيهارا"، أوضحت دائرة الخدمات المالية في نيويورك أن البورصة لديها سياسات وضوابط غير كافية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) ومعايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وكانت بيتريكس قد تقدمت بطلب للحصول على بيتلايسنس - والتي تلزم للقيام بأعمال تجارية ذات صلة بالعملات الافتراضية في ولاية نيويورك - في أغسطس ٢٠١٥. وكانت بيتريكس تعمل بموجب شروط "الملاذ الآمن" الذي تسمح به دائرة الخدمات المالية في نيويورك بينما تنظر الجهة المنظمة في طلبها.

ووفقًا لدائرة الخدمات المالية في نيويورك، فقد أصدرت العديد من رسائل الامتثال إلى بيتريكس "لمعالجة أوجه القصور المستمرة ومساعدة بيتريكس في تطوير برامج الرقابة والامتثال المناسبة بما يتناسب مع الطبيعة المتطورة للقطاع."

وقد أمرت دائرة الخدمات المالية في نيويورك بيتريكس بإيقاف جميع العمليات التجارية في ولاية نيويورك بحلول يوم ١١ أبريل. ويجب على بيتريكس أيضًا تقديم خطاب إلى دائرة الخدمات المالية في نيويورك في غضون ١٤ يومًا، تؤكد فيه أنها أوقفت عملياتها في الولاية.