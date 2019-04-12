تقرير: عدد أقل من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية جمعت أموالًا في الربع الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة بالربع الأخير من عام ٢٠١٨

تام شمس - الجمعة 12 أبريل 2019 09:51 مساءً - شهد الربع الأول من عام ٢٠١٩ عددًا أقل من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) التي جمعت الأموال مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠١٨، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن موقع التصنيف ICObench.

ووفقًا للتقرير ربع السنوي لسوق الطرح الأولي للعملات الرقمية، والذي يحتوي على تحليلات واتجاهات في الصناعة للربع الأول من عام ٢٠١٩، في الربع الأول كان هناك ما يقرب من ٣٥٠ مشروع للطرح الأولي للعملات الرقمية، أي أقل من الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وبحسب ما ورد، بلغ إجمالي حجم الأموال التي تم جمعها في الربع الأول حوالي مليار دولار، ومع ذلك، فإن الرقم أقل بنحو ٠,٥ مليار دولار مقارنة مع الربع الأخير من عام ٢٠١٨. وفي نص ما جاء بالتقرير أيضًا:

"على وجه الخصوص، في الربع الأول من عام ٢٠١٩، كان هناك عدد أقل من مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية التي جمعت أموالًا مقارنةً بالربع الرابع من عام ٢٠١٨. ومع ذلك، لم يتم تغيير متوسط ​​تصنيف ICObench. حيث كان معدل نجاح عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية التي جمعت مبلغًا إيجابيًا من الأموال في الربع الأول من عام ٢٠١٩ هو نفسه تقريبًا كما في الربع الرابع من ٢٠١٨ على الرغم من انخفاض حجم العمليات. ولا تزال أكثر من ٦٠ ٪ من مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية تجمع أقل من ٥ ملايين دولار."

ويُقال إن الربع الأول قد أغلق مع ٣٢٨ مشروعًا للطرح الأولي للعملات الرقمية، حيث تمكنت ١٠٧ منها من جمع الأموال بينما لم ينجح ٢٢١ في جمع الأموال. وفي الربع الأخير من عام ٢٠١٨، كان هناك ٥٨٥ عملية للطرح الأولي للعملات الرقمية، حيث جمع ٢٠٧ منها أموالًا و٣٧٨ لم تفعل.

ومن بين أكثر الصناعات شعبية التي تعمل في مجال عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في الربع الأول، يشير التقرير إلى الواقع الافتراضي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والترفيه. ووفقًا للتحليل، تظل شبكة إيثريوم (ETH) هي البنية التحتية الأكثر شعبية لإجراء عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.