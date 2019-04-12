مديرٌ تنفيذي في أوراكل: ٥٠٪ من الشركات ستستخدم تقنية بلوكتشين في السنوات الثلاث المقبلة

تام شمس - الجمعة 12 أبريل 2019 09:51 مساءً -

قال نائب رئيس قسم تطوير منتجات بلوكتشين في شركة أوراكل للبرمجيات يوم الاثنين، ٨ أبريل، إن تقنية بلوكتشين يمكن أن تستخدمها ٥٠ في المئة من جميع الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد شارك فرانك شيونغ في قمة فوربس لمديري المعلومات في هاف مون باي، كاليفورنيا، حيث قدر أن ما بين ٥٠ إلى ٦٠ في المئة من الشركات ستستخدم تكنولوجيا بلوكتشين في السنوات القليلة المقبلة.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، يعتقد شيونغ أن الناس أصبحوا أكثر واقعية حول ما يمكن لبلوكتشين أن تؤثر به فيما يتعلق بنماذج الأعمال المختلفة:

"لقد تجاوزنا المرحلة التي تستطيع فيها بلوكتشين علاج كل شيء، لذلك أصبح الناس أكثر واقعية بشأن ما هو جيد لنموذج أعمالهم."

ووفقًا لفوربس، لدى أوراكل حاليًا أكثر من ١٠٠ عميل يستخدمون حل بلوكتشين لسلاسل التوريد. وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، أطلقت الشركة مجموعة من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) استنادًا إلى خدمة حل بلوكتشين أوراكل السحابي في أواخر أكتوبر ٢٠١٨. ويمكّن هذا العرض العملاء من تتبع المنتجات من خلال سلاسل التوريد وزيادة الشفافية وتسريع تسليم المنتج، وتحسين رضا العملاء.