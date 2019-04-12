Binance : تنزعج من تغريدات تويتر المستفزة ومتصيدي(Troll) الإنترنت

أصدرت CCN الإخبارية تقريرا عن تطور الأحداث التي تحدث على التويتر والتي تتعلق بمستخدم تويتر [email protected] وهو نرويجي مجهول الهوية استخدم حسابه في حملة ضد Craig Wright.

Hodlonaught هو الأكثر شهرة على تويتر وذلك لإطلاقة (Bitcoin Lightning Torch ) وهي تقنية تقدم تحسينات على أنظمة الدفع الأكثر شيوعًا اليوم من خلال السماح للمستخدمين بتمرير الأموال في جميع أنحاء العالم بسرعة ودون وجود طرف ثالث ، على عكس ماستركارد وباي بال ولكنها لا تزال تقنية حديثة صعبة الإستخدام حتى الآن.

وقد تم تمرير البرنامج من خلال مستخدمي تويتر حتى وصل إلى الرئيس التنفيذي لتويتر Jack Dorsey

هو عالم حاسوب ورجل أعمال أسترالي ويدعي أنه الشخص الحقيقي صاحب الإسم المستعار ساتوشي ناكاموتو مؤسس عملة بيتكوين.

يعتقد النرويجي Hodlonaut والعديد من الآخرين في مجتمع بتكوين أن Craig Wright مخادع وأن كل ما يقوله ماهو إلا مجرد احتيال وقد تم نشر هاشتاج #Crigewrightisfruade لبعض الوقت على تويتر والذي بدوره تسبب في إيذاء Wright.

ردا على الإدعائات ، قام محامو Wright مؤخرا بتسليم خطاب إلى Hodlonaut يلومونه فيه على انتشار الهاشتاج والتغريدات المسيئة والتشهيرية ويطالبونه بالإعتذار علانية أو أنه سيضطر إلى مواجهه عواقب وخيمة.

وصل Chang Peng Zhao الرئيس التنفيذي لمنصة Binance والمعروف بإسم “CZ Binance” لمتابعي وسائل التواصل الإجتماعي بالفعل إلى ذروة الحدث حيث غرد الليلة الماضية بأنة سيتم حذف Bitcoin SV من على Binance إذا استمرت هذه الأقوال .

كما وقام الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بالرد على Wright ، قائلاً:

“Crige Wright ليس ساتوشي “. Advertisements

خرج Craig Wright من تويتر بعد أن قال إنه سيقاضي أي شخص وصفه بالإحتيال وقد تعرض صديقه المقرب أيضا Calvin Ayre للتشهير حيث تم اتهامه من قبل مستخدمي تويتر مؤخرًا بالاعتداء الجنسي على الأطفال وقد أكد الإثنان بأنهم سيقومان بمقاضاة من يقوم بالتشهير عمدا في حملة ضد الإعتداء .

كتب Wright في رسالة تشير إلى الأحداث الأخيرة ، قائلا:

هذا هو عالم الجبناء مجهولي الهوية . إنه في حد ذاته السبب الوحيد الذي يجعل العديد من الأشخاص يعتقدون أن إخفاء الهوية أمر مهم. وهم يعتقدون أنه يعطيهم القوة في حياتهم عديمة الجدوى.

بمجرد خروج الأحداث من مجتمع Twitter ودخول قاعة المحكمة ، يصبح أمرا حقيقا فعلا وبمجرد أن ينتقل من هناك إلى قلب العملة الرقمية و أسواقها يصبح الأمر أكثر واقعية .

يحتاج أي إصدار من Bitcoin إلى السيولة والتداول للبقاء على قيد الحياة ، على الأقل حتى الوقت الذي يصبح فيه حقيقة واقعة فتهديد Binance لا ينبغي الإستخفاف به.

يتزايد عدد الأشخاص الذين يقفون متضامنين مع النرويجي hodlonaut وقد غير الكثيرين من مستخدمي تويتر أسماءهم إليه وكما أنهم أيضا يعتمدون صورة الملف الشخصي للنرويجي المجهول.

المصدر : www.ccn.com

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