مؤشّر بؤس البيتكوين BMI يرتفع إلى أعلى مستوياته. ماذا يعني ذلك ؟

بينما تحوم عملة البيتكوين بالقرب من أعلى سعر لها منذ أشهر إلا أنك ربما لم تلاحظ حركة كبيرة في مؤشر” بؤس” البيتكوين الخاصّ بـ Fundstrat حيث قام رئيسها “توماس لي” بتغريد الخبر في 11 أبريل:

ترجمة التغريدة :

“مؤشّر بؤس البيتكوين يصل إلى 89 في الثاني من شهر أبريل وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2016 و هو خبر جيّد وسيّء في آن واحد.

جيّد في حال –> منذ سنة 2011 لم نرى إرتفاع المؤشّر فوق 67 إلّا أثناء الإرتفاع الكبير للسّوق و هو ما يزيد إحتماليّة كوننا في بداية إرتفاع كبير آخر

سيّء في حال –> عند وصول مؤشّر BMI إلى أقصاه فوق مستوى 67 فإن سعر BTC قد ينخفض إلى 25 % ممّا يعني أنّه الوقت المناسب لأخذ الأرباح

يقيس المؤشر المعروف بإسم (BMI (Bitcoin Misery Index زخم البيتكوين بناءً على السعر ونشاط التداول و هو يدمج النسبة المئوية للتداولات الرابحة إلى إجمالي التداولات إضافة إلى التقلبات للحصول على درجة يومية تقاس بمقياس من 0 إلى 100.

تعتبر عملة البيتكوين “بائسة” عندما تكون القيمة أقل من 27 و “سعيدة” عندما تكون القيمة أعلى من 67 و يمكنك تجاهل أي شيء بينهما.

في 2 أبريل ارتفع مؤشر BMI إلى 89 و هو أعلى مستوى له منذ يونيو 2016 و كان ذلك قبل أيام فقط من انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 20٪ تقريبًا في غضون أيام.

إذا كان مؤشر BMI دقيقًا فسيكون الأمر كذلك و ربما يبدأ حركته اليوم في الإتجاه الهبوطي؟

مؤشر BMI هو مؤشر متناقض فهو مصمم لمساعدة المتداولين على فهم معنويات السوق و التي يمكنهم بعد ذلك اعتمادها لفهم التداول.

“السعادة” ليست فرصة شراء بل في الواقع يوصي “لي” بأخذ الأرباح وإعادة الشراء بسعر أقل.

مع وصول سعر البيتكوين للعلامة النفسية البالغة 5000 دولار والمؤشرات الفنية التي تشير إلى المزيد من التحركات للأعلى قد ترغب في التفكير مرتين قبل ضخ المزيد من الأموال في البيتكوين على الأقل لفترة قصيرة.

أم لا:

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بالنسبة لأولئك الذين يختارون رمي التحذيرات في مهب الريح فقد يريحك أن تعرف أن مؤشر BMI لا يتنبأ بالسعر فهو يقيس معنويات السوق فقط و نادراً ما تتحقق تنبؤات “توم لي” للأسعار (على الرغم من أنه لا يتنبأ بالأسعار هنا بل مجرد إتجاه ).

من الممكن أن نكون في تحفّز لارتفاع السّعر مرة أخرى و هذا هو الإقتصاد الرّقمي بعد كل شيء ورغم أنّ Bloomberg لا يعتقدون ذلك لكنهم أسوأ من “توم لي” في توقع سعر البيتكوين.

ربما رأي مشاهير اليوتيوب المهتمّين بالعملات الرّقميّة قد يعتبر مرجعا لتوقّع اتّجاه السّعر؟ فـ Mr. Kristof و That Martini Guy يلومان Julian Assange على انخفاض الأسعار.

و بينما يتنبّأ CryptoCrewU بما سمّاه “التحركات الأسطورية” الصّاعدة فإنّ Alessio Rastani يحذّر من كون هذا الإرتفاع الأخير يفقد زخمه تدريجيّا.

يقول البعض إن اتجاهات Google هي مؤشر أفضل فعندما يبحث المزيد من الناس عن البيتكوين يميل السعر إلى الإرتفاع و عندما يبحث عدد أقل من الناس عن البيتكوين يميل السعر إلى الإنخفاض .

اعتبارًا من 12 أبريل 2019 يتجه البيتكوين إلى الأسفل في محرّك البحث.

هل هذا يعني أن سعر البيتكوين على وشك الإنخفاض ؟

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المصدر : www.ccn.com

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