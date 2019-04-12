دولة لوكسمبورغ تلمح عن تعاون قريب مع شركة الريبل

قد يكون لدى عشاق الريبل (XRP) شيئًا ما يتطلعون إليه على جبهة التبني في أوروبا، حيث لمح وزير المالية في لوكسمبورغ “بيير جراميجنا” إلى أن دولة “لوكسمبورغ” ستتلقى قريبًا عرض من الريبل.

تم الكشف عن عرض الريبل (Ripple) هذا بعد أن نشر “جراميجنا” صورة عن مصافحته مع مؤسس الريبل “كريس لارسن” على تويتر، مشيرًا إلى أن أوروبا ستشهد قريبًا تطورات كبيرة في اتجاه الريبل.

هناك القليل من المعلومات المتعلقة حول هذا التعاون، حيث أن هذه “التغريدة” هي الإعلان الوحيد حتى الآن. ما زلنا ننتظر المزيد من التفاصيل حول صفقة / حديث محدد بين “لارسن” و “جراميجنا” للحصول على صورة واضحة لما يجري.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتم نشر بعض التحديثات المدعومة من الريبل في جميع أنحاء لوكسمبورغ وأوروبا.

بصرف النظر عن صفقة / محادثات “لارسن” مع وزير المالية في لوكسمبورغ، أصدرت جمعية لوكسمبورغ للأسهم الخاصة ورأس مال المخاطر (LPEA) مؤخرًا ورقة بعنوان “السيكيوريتي توكن – الجوانب القانونية” والتي كان لها تأثير إيجابي على رمز الريبل (XRP)، ووصفته بأنه رمز مميز وليس سيكيوريتي توكن (ورقة مالية).

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فيما يلي مقتطف من الورقة التي تذكر الريبل (XRP) كرمز مميز..

“الرموز المميزة للدفع هي عملات افتراضية أو عملات رقمية مشفرة (وهذا هو، على سبيل المثال كما في حالة البيتكوين والريبل) ، أي الرموز المميزة المراد استخدامها، الآن أو في المستقبل، كوسيلة للدفع مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو كبديل للمال النقدي أو نقل القيمة النقدية”.

لذلك، يمكننا أن نتوقع أن تكون صفقة / حديث “لارسن” و “جراميجنا” إيجابية للغاية بالنسبة إلى الريبل ورمز (XRP) الرقمي الخاص به.

علاوة على ذلك، تصدر لارسن مؤخرًا عناوين الصحف الرئيسية بعد أن أعلن عن تبرع هائل بقيمة 25 مليون دولار لجامعة سان فرانسيسكو الحكومية (SFSU). يمثل التبرع أكبر تبرع من العملات الرقمية المشفرة على الإطلاق لجامعة الولايات المتحدة.

بشكل عام، يبدو أن لارسن في مهمة للدفع من أجل التعرض والتبني الواسع لكل من الريبل ورمز (XRP) الرقمية. كذلك، يمكننا أن نتوقع أن تكون صفقته مع وزير المالية في لوكسمبورغ أكبر وأفضل بالنسبة لشركة الريبل لأنها ستكون أكثر من مجرد تبرع بعملة الريبل الرقمية (XRP).