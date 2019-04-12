تعاون جديد بين منصة Coinbase و “فيزا” لإطلاق بطاقات بنكية للكريبتو

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز اعتماد العملات الرقمية المشفرة على نطاق واسع بين الأفراد، أعلنت منصة “Coinbase” عن إطلاق بطاقة تُعرف بأسم “Coinbase Card”.

بطاقة الكريبتو البنكية “Coinbase Card” ستسمح للمستخدمين في المملكة المتحدة بإنفاق العملات الرقمية المشفرة” كما أن هذه الخطوة الضخمة إلى الأمام قائمة على تعاون جديد بين كلًا من منصة “Coinbase” وشركة فيزا “Visa”.

“Coinbase Card” هي بطاقة فيزا مدعومة برصيد من محفظة العملات الرقمية المشفرة الخاصة بـ منصة “Coinbase“. مع هذه البطاقة، يمكن للمستخدمين الدفع مباشرة في المتجر وإجراء عمليات الشراء. وستقوم منصة “Coinbase” بتحول العملات المشفرة إلى عملات نقدية، والذي يتم بعد ذلك نقله إلى البائعين.

وفقًا لتدوينة تم نشرها, لم تُصدر البطاقة للجمهور بعد وستكون رسوم الإصدار هي “4.95” جنيه إسترليني. يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق iOS أو أندوريد (Android) لربط محفظة منصة “Coinbase” الخاصة بهم بالبطاقة. طبقًا لما ذُكر في المقالة.

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“هذه هي أول بطاقة للخصم المباشر والتي تربط مباشرة مع منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمستخدمين لإنفاق أرصدة العملات الرقمية المشفرة الخاصة بهم مباشرة من حساب منصة Coinbase الخاص بهم”

علاوة على ذلك، تم إصدار البطاقة من قِبل مؤسسة “Paysafe Financial Services Limited” التي تم إصدارها وتنظيمها كمؤسسة مالية إلكترونية. كشفت منصة “Coinbase” أيضًا أنها ستفتح هذه الخدمات للعملاء الآخرين في جميع أنحاء أوروبا قريبًا.

على الرغم من أن التحويلات لن تكون من نظير إلى نظير (P2P)، إلا أن حلم استخدام العملات المشفرة لمشتريات التجزئة في العالم الحقيقي يقترب كثيرًا من الواقع، خاصةً بعد إعلان منصة Coinbase عن بطاقة الكريبتو البنكية الجديدة.