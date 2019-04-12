منصة “Bithumb” تعلن عن خسائر تتجاوز 150 مليون دولار

سجلت منصة “Bithumb” والتي تعد أكبر منصة للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية، خسارة صافية قدرها 205.5 مليار وون (180 مليون دولار) لعام 2018.

أفاد موقع “CoinDesk Korea” يوم الخميس، إن الخسارة ترجع أساسًا إلى الانخفاض الحاد في سوق العملات المشفرة العام الماضي، على الرغم من أن “BTCKorea” المشغل للشركة قد أشار إلى عدد من الاستثمارات في البنية الأساسية وتكاليف العمالة كعوامل لهذه الخسارة.

يمثل هذا الرقم تحولا كبيرا لـ منصة “Bithumb” حيث سجلت المنصة أرباحًا صافية بلغت 534.9 مليار وون (469 مليون دولار) في عام 2017.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات المنصة بنحو 17.5 في المائة لتصل إلى 391.7 مليار وون (343.4 مليون دولار) في عام 2018 ، مقارنة بـ 333.4 مليار وون (292.3 مليون دولار) في العام السابق.

كما توضح الأرقام أن أرباح التشغيل في المنصة تراجعت بنسبة 3.4 بالمائة إلى 256.1 مليار وون (224.5 مليون دولار) العام الماضي من 265.1 مليار وون (232.5 مليون دولار) في عام 2017.

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وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات التشغيل من 68.3 مليار وون (59.8 مليون دولار) إلى 135.6 مليار وون (119 مليون دولار) ، في حين زادت النفقات غير التشغيلية بشكل حاد من 4.1 مليار (3.6 مليون دولار) إلى 381.9 مليار وون (334.8 مليون دولار).

وقد مرّت منصة “Bithumb” ببعض الأوقات الصعبة. منذ أسبوعين فقط، عانت المنصة من أحدث اختراق لها، حيث خسرت حوالي 13 مليون دولار في عملة إيوس (EOS) الرقمية وحوالي 6.2 مليون دولار من عملة الريبل (XRP).

في العام الماضي، تم اختراق منصة “Bithumb” وسرقة ما يقرب من 30 مليون دولار من العملات الرقمية، لكنها ادعت في وقت لاحق أنها استعادت 14 مليون دولار من الأموال المنهوبة.

منذ السرقة الأخيرة، كشفت شركة Bithumb أنها تحتفظ بجميع العملات الرقمية الخاصة بالعملاء في محافظ باردة (غير متصلة بالإنترنت) لمنع الخسائر من خلال هذه الهجمات.

وسط قضاياها المالية، قالت منصة “Bithumb” الشهر الماضي إنها تخطط لخفض مستويات التوظيف بنسبة تصل إلى 50% وذلك من 310 موظف إلى حوالي 150 موظف فقط.