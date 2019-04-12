بورصة كوين بيز للعملات المشفرة تُطلق بطاقة فيزا للعملاء في المملكة المتحدة

تام شمس - الجمعة 12 أبريل 2019 05:07 مساءً - أطلقت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة كوين بيز بطاقة كوين بيز، والتي تمكِّن عملاءها في المملكة المتحدة من الدفع داخل المتجر وعبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة. وقد تم الإعلان عن التطوير في منشور مدونة بتاريخ ١٠ أبريل.

وكوين بيز كارد هي بطاقة خصم مباشر من فيزا تعمل بأرصدة العملات المشفرة بحسابات كوين بيز للعملاء، والتي تتيح لهم إجراء عمليات شراء باستخدام العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. حيث تقوم كوين بيز على الفور بتحويل أموال العملات المشفرة للعملاء إلى عملات ورقية لإتمام عملية الشراء.

وقد أصدرت كوين بيز أيضًا تطبيق كوين بيز كارد لنظامي التشغيل آي أو اس وأندرويد، والذي يربط حسابات كوين بيز للعملاء مع التطبيق ويسمح لهم باختيار محفظة معينة لتمويل بطاقة كوين بيز الخاصة بهم. كما يوفر التطبيق أيضًا إمكانية الوصول إلى الإيصالات وملخصات المعاملات وفئات الإنفاق والميزات الأخرى. ويُقال إن البطاقة تدعم جميع الأصول الرقمية المتاحة للشراء والبيع على منصة كوين بيز.

يتم إصدار البطاقة من قِبل باي سيف للخدمات المالية المحدودة والتي تخضع للتنظيم كمؤسسة نقود إلكترونية. وفي الوقت الحالي، تتوفر بطاقة كوين بيز للعملاء في المملكة المتحدة، ولكن يقال إن كوين بيز تخطط لإضافة دعم إلى دول أوروبية أخرى على المدى القريب.