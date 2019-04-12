تقرير: ترون تتمتع بأسرع قاعدة مستخدمين للتطبيقات اللامركزية، بينما لا تزال إيثريوم هي الخيار الأول للمطورين

تام شمس - الجمعة 12 أبريل 2019 05:07 مساءً - كشف تقرير صدر يوم ٩ أبريل من موقع تحليلات التطبيقات اللامركزية DApp.com أن ترون (TRX) تتمتع بقاعدة من مستخدمي التطبيقات اللامركزية تعتب هي الأسرع نموًا بينما تتقلص قاعدة مستخدمي إيثريوم (ETH).

فعلى سلسلة إيثريوم، كان هناك انخفاض بنسبة ٤ في المئة في عدد مستخدمي التطبيقات اللامركزية مقارنةً بالعام الماضي. ولا يزال هناك حوالي ٧٢٤٢٢ من المستخدمين القدامى الذين يستخدمون التطبيقات اللامركزية المستندة إلى إيثريوم في عام ٢٠١٩. كما تعد البورصات اللامركزية (DEXs) مسؤولة عن أكثر من نصف حجم معاملات تطبيقات إيثريوم اللامركزية، تليها تطبيقات المقامرة.

أيضًا، كان اللاعبون هم الأكثر نشاطًا بين مستخدمي تطبيقات إيثريوم اللامركزية، حيث كان أكثر من ٤٠ بالمئة من مستخدمي التطبيقات اللامركزية النشطين يوميًا هم من اللاعبين، بزيادة ١٠ بالمئة في الربع الأول. ويذكر التقرير أن:

"الألعاب القائمة على إيثريوم قد خلقت بالفعل مجتمعًا مستقرًا مع مجموعة من الجمهور الأوفياء."

ووفقًا للتقرير، تمت إضافة ٥٠٤ من التطبيقات اللامركزية في الربع الأول من ٢٠١٩ إلى قائمة DApp.com، والتي كان أكثر من نصفها يعتمد على إيثريوم:

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"هذا يدل على أن إيثريوم لا يزال الخيار رقم ١ للمطورين لبناء تطبيقات لامركزية عليها. في الوقت نفسه، شهدنا أيضًا اتجاهًا في تطور سلاسل متعددة، حيث يتم توسيع العديد من مخططات إيثريوم على سلاسل متعددة، مثل إيثريوم + إيوس أو إيثريوم + ترون."

وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيقات اللامركزية النشطين على بلوكتشين لترون أكثر من ٣٠٠٠٠٠، بينما في إيوس كان العدد حوالي ٢٦٠٠٠٠. أيضًا، بحلول نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٩، تجاوز عدد محافظ ترون ٢,٣ مليون دولار وتفاعل حوالي ١٥,٤٦ في المئة منها مع التطبيقات اللامركزية. وكان المحرك الرئيسي للنمو في عدد مستخدمي تطبيقات ترون اللامركزية هو تطبيقات المقامرة.

حيث تفاعل حوالي ٨٥ بالمئة من مستخدمي التطبيقات اللامركزية من ترون مع التطبيقات في الربع الأول من عام ٢٠١٩، مما يعني أن هذه هي السلسلة الأكثر نشاطًا بين المجموعات الأربعة.

كذلك يشير التقرير أيضًا إلى أن ٩٥ بالمئة من تطبيقات إيوس اللامركزية قد أبلغت عن تعاملات في الربع الأول من العام الحالي، كما فعلت أكثر من ٨٠ بالمئة من التطبيقات اللامركزية المعتمدة على ترون وستيم (STEEM). وعلى سلسلة إيثريوم، التي تتفوق على الآخرين عندما يتعلق الأمر بعدد التطبيقات التي تستضيفها، كان هناك ما يقرب من ٦٠٠ من التطبيقات اللامركزية التي لم تبلغ عن أي تعاملات على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.