جامعة هارفارد تستثمر في العملات الرقمية لأول مرة: عاجل!

وفقًا لـ “أنتوني بومبليانو” Anthony Pompliano من شركة Morgan Creek Digital و عرض بيع التوكن المقدم من شركة Blockstack إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) فقد استثمر صندوق جامعة هارفارد في عرض بيع التوكن الرقمي لـ Blockstack .

أشارت عملية الإيداع أن المكلفين من الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة بما في ذلك “تشارلي سارافيا” Charlie Saravia و “زافين دار” Zavain Dar و “رودولفو جونزاليس” Rodolfo Gonzalez قد شاركوا في شراء 95،833،333 من الـ Stacks Tokens .

و جاء في بيان عملية الإيداع :

” يتكون المجلس الإستشاري للتوكن من سبعة أعضاء . ثلاثة من الأعضاء : “تشارلي سارافيا” و “زافين دار” و “رودولفو جونزاليس” هم المكلفين من الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة و شركة Lux Capital و مؤسسة Foundation Capital – على التوالي – شركاء محدودين لصندوق QP Fund الذين اشتروا ما مجموعه 95،833،333 من الـ Stacks Tokens ؛ يتكون المجلس الإستشاري أيضًا من أربعة أعضاء مستقلين و هم : “كون لانجيندين” Koen Langendoen ، و “أرفيند نارايانان” Arvind Narayanan ، و “أريانا سيمبسون” Arianna Simpson ، و “كاثرين تاكر” Catherine Tucker . “

على الرغم من أن الكمية التي اشترتها الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة – من ضمن الـ 95.83 مليون ستاكس توكن – لا تزال غير واضحة ، إلا أنه يقال أن هذه هي الحالة الأولى الذي يستثمر فيها صندوق منح خاص بجامعة عريقة بشكل مباشر في توكن رقمي .

لسنوات عديدة ، توقع المستثمرون في سوق العملات الرقمية أن يتجه المستثمرون من المؤسسات إلى السوق و أن يستثمروا في أصول رقمية رئيسية مثل البيتكوين .

مع ذلك ، حتى في أواخر عام 2017 عندما قاد سباق صعودي سعر البيتكوين إلى تحقيق 20،000 دولار ، لم تكن هناك حلول فعالة للوصاية على الأموال ( custodial solutions ) و لم تكن مؤسسات أدوات الإستثمار الخاضعة للتنظيم لديها إمكانية الإستفادة من الإستثمار في فئة الأصول الرقمية .

غابت المؤسسات عن السباق الصعودي الماضي للبيتكوين في أواخر 2017 . و لكن لن يكون هذا هو الحال في المرة القادمة . | المصدر : CoinMarketCap

ابتداءً من عام 2018 ، من خلال شركات إستثمار مثل Grayscale و منتجات مثل bitcoin Investment Trust ، بدأت المؤسسات في الإستثمار في الـ bitcoin و باقي سوق العملات الرقمية .

في تقريرها الخاص بالربع الأخير من عام 2018 ، ذكرت شركة Grayscale أن 66 بالمائة من جميع الإستثمارات في أدواتها الإستثمارية جاءت من خلال مستثمرين من فئة المؤسسات .

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قال بعض الإستراتيجيين والمستثمرين مثل “أري بول” Ari Paul – المؤسس لـ BlockTower – في وقت سابق إنه على الرغم من تفاؤله الشديد بشأن تدفق رأس المال المؤسسي إلى سوق العملات الرقمية ، إلا أنه قد يكون عام 2019 هو العام الذي تعطي فيه المؤسسات اهتمامًا أكثر تقدماً بالسوق .

قال “دان مورهيد” Dan Morehead – الرئيس التنفيذي لصندوق Pantera Capital ، الذي وضع أول إستثمار بقيمة مليار دولار في العملات الرقمية – في بودكاست Unconfirmed ، أن صناعة العملات الرقمية لديها الآن البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الأموال المستثمرة من جانب المؤسسات .

” لقد كان الناس يتحدثون منذ سنوات عن موجة الأموال المنتظرة القادمة من جانب المؤسسات إلى سوق العملات الرقمية ، وأعتقد أننا الآن لدينا بالفعل الشروط اللازمة لتحقيق ذلك . المستثمرون من فئة المؤسسات يريدون حقًا أن يكون لديهم وصي معروف و خاضع للوائح التنظيمية ، و لم يكن لدينا حقًا إسم عالمي يتمكن من جذب المستثمرين من المؤسسات إلى السوق . “

تعد عملات التوكنز الرقمية من الناحية النظرية ، استثمارًا أكثر خطورة من الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين نظرًا للشك الذي يدور حول قدرتها على البقاء و الإستمرار .

من المرجح أن شركة Blockstack قد لاقت استحسان جامعة هارفارد بسبب قرار الأولى بأن تصبح صاحبة أول توكن رقمي في العالم يتم تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) بالإضافة إلى البدء في عملية بيع التوكنز في بيئة شفافة وخاضعة للوائح التنظيمية الصارمة .

و قد صرح “منيب علي – الرئيس التنفيذي لشركة Blockstack – قائلاَ :

” عند الموافقة ، من المتوقع أن يكون هذا العرض الرقمي هو الأول من نوعه ، كأول عرض توكن يتم اعتماده من جانب هيئة الـ SEC . سوف يتم إستخدام صافي حصيلة العرض لتسريع عملية تطوير شبكة الحوسبة اللامركزية لنظام شركة Blockstack بالإضافة إلى النظام الإيكولوجي للتطبيقات . “

العديد من صناديق المعاشات التقاعدية قد استثمرت بالفعل في صناديق العملات الرقمية مثل Morgan Creek Digital ، ووفقًا لـ “توم جيسوب” Tom Jessop – رئيس قطاع العملات الرقمية في شركة Fidelity – فإن 20 بالمائة من المؤسسات – التي يقدر عددها بنحو 450 مؤسسة – التي شملها إستطلاع شركة Fidelity قالت أنها استثمرت في العملات الرقمية و تعتزم إستثمار المزيد فيها في المستقبل .

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المصدر : CCN

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