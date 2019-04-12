جامعة هارفارد تستثمر في العملات الرقمية لأول مرة: عاجل!

وفقًا لـ “أنتوني بومبليانو” Anthony Pompliano من شركة Morgan Creek Digital و عرض بيع التوكن المقدم من شركة Blockstack إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) فقد استثمر صندوق جامعة هارفارد في عرض بيع التوكن الرقمي لـ Blockstack .
أشارت عملية الإيداع أن المكلفين من الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة بما في ذلك “تشارلي سارافيا” Charlie Saravia و “زافين دار” Zavain Dar و “رودولفو جونزاليس” Rodolfo Gonzalez قد شاركوا في شراء 95،833،333 من الـ Stacks Tokens .
و جاء في بيان عملية الإيداع :
” يتكون المجلس الإستشاري للتوكن من سبعة أعضاء . ثلاثة من الأعضاء : “تشارلي سارافيا” و “زافين دار” و “رودولفو جونزاليس” هم المكلفين من الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة و شركة Lux Capital و مؤسسة Foundation Capital – على التوالي – شركاء محدودين لصندوق QP Fund الذين اشتروا ما مجموعه 95،833،333 من الـ Stacks Tokens ؛ يتكون المجلس الإستشاري أيضًا من أربعة أعضاء مستقلين و هم : “كون لانجيندين” Koen Langendoen ، و “أرفيند نارايانان” Arvind Narayanan ، و “أريانا سيمبسون” Arianna Simpson ، و “كاثرين تاكر” Catherine Tucker . “
على الرغم من أن الكمية التي اشترتها الشركات التابعة لشركة هارفارد للإدارة – من ضمن الـ 95.83 مليون ستاكس توكن – لا تزال غير واضحة ، إلا أنه يقال أن هذه هي الحالة الأولى الذي يستثمر فيها صندوق منح خاص بجامعة عريقة بشكل مباشر في توكن رقمي .
لسنوات عديدة ، توقع المستثمرون في سوق العملات الرقمية أن يتجه المستثمرون من المؤسسات إلى السوق و أن يستثمروا في أصول رقمية رئيسية مثل البيتكوين .
مع ذلك ، حتى في أواخر عام 2017 عندما قاد سباق صعودي سعر البيتكوين إلى تحقيق 20،000 دولار ، لم تكن هناك حلول فعالة للوصاية على الأموال ( custodial solutions ) و لم تكن مؤسسات أدوات الإستثمار الخاضعة للتنظيم لديها إمكانية الإستفادة من الإستثمار في فئة الأصول الرقمية .
غابت المؤسسات عن السباق الصعودي الماضي للبيتكوين في أواخر 2017 . و لكن لن يكون هذا هو الحال في المرة القادمة . | المصدر : CoinMarketCap
ابتداءً من عام 2018 ، من خلال شركات إستثمار مثل Grayscale و منتجات مثل bitcoin Investment Trust ، بدأت المؤسسات في الإستثمار في الـ bitcoin و باقي سوق العملات الرقمية .
في تقريرها الخاص بالربع الأخير من عام 2018 ، ذكرت شركة Grayscale أن 66 بالمائة من جميع الإستثمارات في أدواتها الإستثمارية جاءت من خلال مستثمرين من فئة المؤسسات .
قال بعض الإستراتيجيين والمستثمرين مثل “أري بول” Ari Paul – المؤسس لـ BlockTower – في وقت سابق إنه على الرغم من تفاؤله الشديد بشأن تدفق رأس المال المؤسسي إلى سوق العملات الرقمية ، إلا أنه قد يكون عام 2019 هو العام الذي تعطي فيه المؤسسات اهتمامًا أكثر تقدماً بالسوق .
قال “دان مورهيد” Dan Morehead – الرئيس التنفيذي لصندوق Pantera Capital ، الذي وضع أول إستثمار بقيمة مليار دولار في العملات الرقمية – في بودكاست Unconfirmed ، أن صناعة العملات الرقمية لديها الآن البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الأموال المستثمرة من جانب المؤسسات .
” لقد كان الناس يتحدثون منذ سنوات عن موجة الأموال المنتظرة القادمة من جانب المؤسسات إلى سوق العملات الرقمية ، وأعتقد أننا الآن لدينا بالفعل الشروط اللازمة لتحقيق ذلك . المستثمرون من فئة المؤسسات يريدون حقًا أن يكون لديهم وصي معروف و خاضع للوائح التنظيمية ، و لم يكن لدينا حقًا إسم عالمي يتمكن من جذب المستثمرين من المؤسسات إلى السوق . “
تعد عملات التوكنز الرقمية من الناحية النظرية ، استثمارًا أكثر خطورة من الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين نظرًا للشك الذي يدور حول قدرتها على البقاء و الإستمرار .
من المرجح أن شركة Blockstack قد لاقت استحسان جامعة هارفارد بسبب قرار الأولى بأن تصبح صاحبة أول توكن رقمي في العالم يتم تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) بالإضافة إلى البدء في عملية بيع التوكنز في بيئة شفافة وخاضعة للوائح التنظيمية الصارمة .
و قد صرح “منيب علي – الرئيس التنفيذي لشركة Blockstack – قائلاَ :
” عند الموافقة ، من المتوقع أن يكون هذا العرض الرقمي هو الأول من نوعه ، كأول عرض توكن يتم اعتماده من جانب هيئة الـ SEC . سوف يتم إستخدام صافي حصيلة العرض لتسريع عملية تطوير شبكة الحوسبة اللامركزية لنظام شركة Blockstack بالإضافة إلى النظام الإيكولوجي للتطبيقات . “
العديد من صناديق المعاشات التقاعدية قد استثمرت بالفعل في صناديق العملات الرقمية مثل Morgan Creek Digital ، ووفقًا لـ “توم جيسوب” Tom Jessop – رئيس قطاع العملات الرقمية في شركة Fidelity – فإن 20 بالمائة من المؤسسات – التي يقدر عددها بنحو 450 مؤسسة – التي شملها إستطلاع شركة Fidelity قالت أنها استثمرت في العملات الرقمية و تعتزم إستثمار المزيد فيها في المستقبل .
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة هارفارد تستثمر في العملات الرقمية لأول مرة: عاجل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.