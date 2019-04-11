هجرة المعدّنين الصّينيّين إلى إيران تستبدل مشاكل قديمة بأخرى جديدة

هاجر العديد من معدّني البيتكوين الصينيين إلى إيران في عام 2018 بسبب كلفة الكهرباء الرخيصة وسط حملة القمع التي شنتها الصين على التعدين الرّقمي و مع ذلك فإنهم يجدون بيئة قاسية في النظام الإستبدادي الإيراني الغير مرحب بهم.

يدير Feng Liu مركزا لتعدين البيتكوين يحتوي على أكثر من 20.000 وحدة من Antminer T9 و قد أبلغ الموقع الصّيني المهتم بالمجال الرّقمي 8BTC News أن العديد من المعدّنين الصينيين توافدوا إلى إيران العام الماضي لأن الكهرباء رخيصة جدّا (حيث تصل إلى 0.006 دولار لكل كيلووات / ساعة) في الدولة الغنية بالنفط.

“إذا كنت ترغب في الإستثمار في محطات الطاقة في إيران فستوفر الحكومة هناك الغاز الطبيعي المجاني للسنوات الخمس الأولى مما يقلل تكاليف الكهرباء بشكل أكبر. “يكلف البنزين 0.6 يوان فقط (0.09 دولار) للتر الواحد و الديزل 0.4 يوان (0.06 دولار) للتر كما أنّ تكلفة العمالة هي أيضا رخيصة جدا. “

و مع ذلك و بسبب الدعم السخي للكهرباء في إيران فقد منعت الحكومة منصات التعدين الرّقميّة التي تلتهم الطاقة و نتيجة لذلك في أثناء عمليات التفتيش الحدودية تتم مصادرة معدات التعدين.

يقول ليو إنه كان قادرًا على استيراد 3000 من آلات التعدين من طراز T9 إلى إيران العام الماضي بمساعدة العديد من عملاء جمارك الحدود الودودين و الذين أعلنوا أن آلات التعدين هي عبارة على معالجات كمبيوتر و مع ذلك فقد واجه مشكلة في إستيراد معدات التعدين الأخرى.

“خطر احتجاز آلات التعدين و مصادرتها على الحدود كبير للغاية و لقد قيل إن الجمارك الإيرانية صادرت حتى الآن ما لا يقل عن 40 ألف جهاز تعدين من نماذج مختلفة. “

المشكلة الأخرى التي واجهها ” ليو ” هي أنه في حين أن الكهرباء رخيصة في إيران فإن الوسطاء الجشعين يريدون نسبا هائلة من أرباح تعدين البيتكوين.

“لقد وجدت محطة كهرباء يمكنها توفير الكهرباء بسعر 0.06 يوان (0.009 دولار) لكل كيلو واط / ساعة و بعد خصم تكاليف التشغيل اتفقنا على تقسيم الأرباح بنسبة 70/30. ولكن بعد شهرين فقط طالبت محطة توليد الكهرباء تقسيم الأرباح 50/50 وضاعفت عرض أسعار الكهرباء “.

ومع ذلك ، فإن إنشاء مجمع صناعي للحوسبة السحابية معتمد من الدولة يوفر بصيصًا من الأمل إذ يوجد حاليًا أكثر من 10000 جهاز تعدين يعمل في المجمع.

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“يحتاج مستثمرو التعدين إلى دفع مبلغ معين من ودائع الكهرباء القابلة للإسترداد لشبكة الدولة الإيرانية. المعدّنون الصّغار والمتوسطون بامكانهم المشاركة و دخول المجمع الصناعي في مجموعات. مع ما يقرب من 900 ميجاوات من الطاقة يمكن للمجمع الصناعي للحوسبة السحابية استيعاب ما بين 500000 إلى 600000 آلة تعدين. “

كما ذكرنا سابقا تقوم الصين بحملة ضد تعدين البيتكوين وسط مشاكل متكررة من عمليات إحتيال و سرقة للكهرباء و لا يزال تعدين البيتكوين ذو شعبية كبيرة هناك على الرغم من جهود القمع المتكررة للحكومة.

في أبريل 2018 صادرت الشرطة في مدينة تيانجين الساحلية الصينية 600 جهاز كمبيوتر لتعدين البيتكوين في أكبر حالة سرقة للكهرباء في السنوات الأخيرة.

تم إكتشاف السرقة المزعومة بعد أن لاحظ مشغل شبكة الكهرباء المحلية زيادة غير طبيعية في إستهلاك الكهرباء و كشف التحقيق لاحقًا أن معدّني البيتكوين قد عبثوا بصندوق تقاطع لدائرة العدادات من أجل تجنب احتساب كميّة استخدامهم للطاقة.

وبالمثل في ديسمبر 2018 تم اعتقال معدّن بيتكوين في تايوان لإستخراج 100 مليون يوان (حوالي 14.5 مليون دولار) من العملات الرّقميّة بإستخدام 3.2 مليون دولار من الكهرباء المسروقة و يُزعم أن مرتكب الجريمة كان يشغل 17 مركزًا للتعدين الرّقمي الغير قانوني بإستخدام واجهات وهمية في جميع أنحاء تايوان.

إنّ التضييق على عمليّات التعدين حول العالم ستجعل المعروض من البيتكوين أقلّ من الطّلب و هو الأمر الذي قدّ يؤثّر بشكل كبير على إرتفاع سعر العملة المهيمنة التي تشهد اقبالا متزايدا في الآونة الأخيرة.

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المصدر : www.ccn.com

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