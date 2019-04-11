SpaceX تطلق اليوم أقوى صاروخ إلى الفضاء

تستعد شركة SpaceX التابعة لـ Elon Musk لإطلاق أقوى صاروخ في الفضاء يوم الخميس و سوف تقوم المركبة أيضا بمحاولة للقيام بهبوط ثلاثي ملحمي و الذي لم يحدث أبدا من قبل.

كان من المقرر أصلاً إطلاق صاروخ Falcon Heavy يوم الأربعاء لكن تم تأجيله بسبب الرياح الشديدة و سيتم الإطلاق اليوم الخميس في الساعة 6.35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:35 بالتوقيت العالمي). يتوفر البث المباشر لـ SpaceX أدناه وسيبدأ في الساعة 6.15 مساءً تقريبًا ، قبل 20 دقيقة من الإقلاع.

نافذة الإطلاق: الخميس ، 11 أبريل ، 6.35 مساءً – 8.31 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:35-00:31 بالتوقيت العالمي)

الحمولة: القمر الصناعي عربسات – 6 إيه ، يتم نشره بعد 34 دقيقة من الإقلاع.

الإقلاع: مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا ، فلوريدا ، مجمع الإطلاق

تم الإطلاق الأول لـ Falcon Heavy في فبراير 2018 عندما أرسله Elon Musk إلى الفضاء مع Tesla Roadster على متنه. و هذا العام سيكون لأقوى صاروخ في العالم حمولة تجارية و هو القمر الصناعي عربسات 6A التابع للسعودية.

تعد Falcon Heavy أكثر من ضعفي قوة المركبة الفضائية الأكثر إثارة للإعجاب التالية و التي تمتلكها شركة Delta IV Heavy التابعة لشركة United Launch Alliance.

ترجمة التغريدة :

” توقّفنا عن إطلاق Falcon Heavy اليوم لكن لدينا فرصة أخرى غدا في الحادي عشر من شهر أبريل”

ستحاول SpaceX الخاصة بـ Elon Musk القيام “بالهبوط الثلاثي”. أي بعبارة أخرى سوف تهبط جميع الأجزاء الثلاثة الأساسية للمركبة الفضائية بسلام على الأرض.

حاولت SpaceX الهبوط الثلاثي عند إطلاقها في العام الماضي و لكن فقط معززات الجانبين هبطت بسلام و أخطأت النواة الوسطى هدفها.

إذا كان كل شيء على ما يرام فإن إثنين من التعزيز الخارجي سوف تقوم بهبوط مزدوج ملحمي ، و يعودان إلى Cape Canaveral جنبًا إلى جنب بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق و من المتوقع أن يعود الجزء الأوسط في وقت لاحق و يهبط على متن طائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي.

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بينما تستعد مركبة Falcon Heavy للإقلاع كتب Elon Musk ردّا في Twitter على تغريدة لـ Jeff Bezos من Amazon على الأخبار التي تفيد بأن أمازون تخطط لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية لتوسيع نطاق تغطية البثّ المكثّف،

تغريدة Musk :

تباهى Musk أيضًا بفوزه على مشروع Bezos المدعو Blue Origin للفضاء في السباق لإطلاق صواريخ قابلة لإعادة الإستخدام، SpaceX نجحت في إطلاق صاروخ قابل لإعادة الإستخدام قبل ثلاث سنوات من Jeff Bezos.

بعد إطلاق اليوم ستبدأ SpaceX الإستعدادات لمهمة مع ناسا و ستوفر مركبة SpaceX Dragon الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) و من المتوقع أن يبدأ الإطلاق يوم 26 أبريل.

ترجمة التغريدة :

“من المقرر إطلاق مركبة فضائية شحن SpaceX Dragon في الساعة 5:55 صباحًا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة يوم الجمعة 26 أبريل إنطلاقا من فلوريدا. و سيتم إطلاقه على Space_Station و سيحمل الإمدادات و أدوات التجارب ISS_Research للطاقم على المدار “

كما يجدر بالذكر أن لدى Elon Musk أيضًا شراكة مع شركة الإتصالات Viasat العسكرية الأمريكية.

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المصدر : www.ccn.com

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