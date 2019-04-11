متصفح الويب الرائد فايرفوكس من موزيلا يحظر الآن التعدين الخفي على الويب

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 05:59 مساءً - أطلق المتصفح الرائد مفتوح المصدر موزيلا فايرفوكس حماية جديدة ضد برامج تعدين العملات المشفرة الضارة في إصدارات المتصفح الجديدة، وذلك وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٩ أبريل.

ففي أحدث إصدارات فايرفوكس نايتلي ٦٨ وبيتا ٦٧، قامت موزيلا بتمكين مستوى جديد من الحماية ضد هجمات تعدين العملات المشفرة واختراقات بصمات الأصابع في جزء من مجموعة حماية حظر المحتوى للمتصفح.

وقد تم تطوير ميزة التصفح الجديدة بالتعاون مع برنامج الخصوصية والأمان Disconnect، وتمثل مجموعة من قوائم حظر لنطاقات البرمجيات الخبيثة المرتبطة ببصمات الأصابع والبرامج النصية لتعدين العملات المشفرة.

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وتشير التقارير إلى أن قائمة الحظر من Disconnect قادرة على حظر خدمات التعدين بالمتصفح مثل كوينهايف وكريبتولوت، وفقًا لمنفذ الأخبار التقنية بليبنغ كومبيوتر.

ولا يتم تمكين الحماية الجديدة من فايرفوكس حاليًا بشكل افتراضي، ولكن يمكن تمكينها في قسم إعدادات الخصوصية والأمان، حسبما يشير منشور المدونة، مضيفًا أنه سيتم تشغيل الحماية بشكل افتراضي في نايتلي خلال الأسابيع القادمة.

التعدين الخفي هو مخطط اختراق كبير يتم تعريفه على أنه الاستغلال السري لقدرة حوسبة المستخدمين لتعدين العملات المشفرة دون معرفة المستخدمين وموافقتهم. وفي ديسمبر ٢٠١٨، كتبت بلومبرغ أن التعدين الخفي أصبح أكبر تهديد إلكتروني في العديد من أنحاء العالم، بعد أن تجاوز تهديدات الفدية.