بورصة جبل طارق تُطلق قوائم للأوراق المالية المستندة إلى بلوكتشين

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 05:59 مساءً - أعلنت بورصة جبل طارق للأوراق المالية (GSX) عن إطلاق قائمة من الأوراق المالية المدعومة ببلوكتشين في سوق قوائمها العملي جي إس إكس غلوبال ماركتس، حسبما أعلنت الشركة يوم ٩ أبريل.

حيث بدأت بورصة جبل طارق للأوراق المالية في إدراج عدد من المنتجات الجديدة المعروفة بالأوراق المالية الرقمية أو الذكية أو القائمة على توكنات مثل سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل والأوراق المالية المدعومة بالأصول والأوراق المالية المشتقة والأموال المفتوحة والصناديق المغلقة.

ومن خلال تطبيق تقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT)، تعتزم بورصة جبل طارق للأوراق المالية تمكين مجمعات سيولة أكبر وتسهيل إضفاء الطابع الديمقراطي على أسواق رأس المال، حسبما ذكرت الشركة في البيان الصحفي.

وعلى النقيض من السوق الرئيسي لبورصة جبل طارق للأوراق المالية، يوفر جي إس إكس غلوبال ماركتس عملية إبلاغ وإطار عمل إفصاح أخف، مما سيمكن الشركات المصدرة من تخفيض مواعيدها الزمنية وتكاليف الإدراج.

وباعتبارها بورصة معترف بها خاضعة للتنظيم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، فإن جي إس إكس غلوبال ماركتس لا تطلب من مصدري الديون الذين لديهم أوراق مالية مدرجة في السوق حجب الضريبة على القسائم بموجب القانون البريطاني، حسبما يشير البيان الصحفي.