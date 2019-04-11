٢٪ من الروس يدعون أنهم استثمروا في عملة بيتكوين حتى الآن: مؤسسة الاقتراع الوطنية

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 05:59 مساءً - ٢٪ فقط من الروس هم من استثمروا في بيتكوين (BTC) حتى الآن، وذلك وفقًا لمسح جديد أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي (VTsIOM) وتم نشره في ٩ أبريل.

وقد كشف مركز أبحاث الرأي العام الروسي، وهو أقدم مؤسسة استطلاع في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، أن بيتكوين لم تكتسب شعبية في البلاد، حيث اعتبر ثلثا الروس شراء العملة المشفرة كاستثمار سيئ.

ولم يقدم مركز البحث إطارًا زمنيًا للاستطلاع أو عدد المجيبين المشاركين في الاستطلاع.

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مع ذلك، ادعى ٥٦٪ من الروس أنهم كانوا على دراية ببيتكوين، بينما قال ١٨٪ أنهم سمعوا فقط عن بيتكوين، حسبما تشير الدراسة. ومع ذلك، قام مركز أبحاث الرأي العام الروسي بتقييم المعرفة الواقعية لتكون منخفضة جدًا، حيث صرح ١٢٪ ممن ادعوا أنهم على علم بتكوين بيتكوين أن بيتكوين محظورة في روسيا.

غير أن الحكومة الروسية لم تطبق حتى الآن لائحة اتحادية للعملات المشفرة حتى الآن، على الرغم من أن البرلمان الروسي أقر مشروع قانون العملات المشفرة في القراءة الأولى في مايو ٢٠١٨. ثم أعيد مشروع القانون إلى مرحلة القراءة الأولى في أواخر عام ٢٠١٨، بعد تقارير عن عدم وجود عدد من المفاهيم الأساسية، بما في ذلك تعدين العملات المشفرة. وفي أواخر فبراير، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة أخرى للدولة لاعتماد قوانين العملات المشفرة بحلول ١ يوليو ٢٠١٩.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، ٩٪ فقط من المواطنين الروس يمتلكون معرفة مفصلة حول بيتكوين. حيث كان معدل الوعي أعلى بكثير بين السكان الذكور في روسيا، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا، والأشخاص الذين حصلوا على تعليم عالي، وكذلك سكان أكبر مدينتين في البلاد - موسكو وسانت بطرسبرغ.