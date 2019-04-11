الارشيف / الاقتصاد / اخبار العملات الرقمية

بيتفينكس تُزيل متطلب الحد الأدنى للأسهم البالغ ١٠ آلاف دولار

0 نشر
Cointelegraph بواسطة Adrian Zmudzinski 0 تبليغ

Advertisements

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 05:59 مساءً -  

أعلنت بيتفينكس، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها هونغ كونغ، أنها أزالت الحد الأدنى من الأسهم لمستخدميها في منشور على ميديام بتاريخ ٩ أبريل.

ووفقًا للإعلان، أعادت الشركة النظر في متطلبها - التي تم تحديده في السابق بمبلغ ١٠٠٠٠ دولار - بسبب طلب المتداولين. ونقلت الصحيفة عن جان لوي فان دير فيلدي الرئيس التنفيذي للبورصة قوله:

"ببساطة، لا يمكننا تجاهل المستوى المتزايد لطلبات الوصول إلى التداول على منصة بيتفينكس من مجموعة أوسع من قاعدة عملائنا التقليديين. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، عملنا جاهدين لإعداد منصتنا لموجة جديدة من حسابات العملاء وأصبحنا الآن في وضع يسمح لنا بفتح بيتفينكس أمام جمهور أوسع."

ويوضح هذا الإعلان أيضًا أن بيتفينكس قد قامت بتحديث بنيتها الأساسية حتى تتمكن من منح حق الوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع. بتعبير أدق، تدعي الشركة أنها أعادت تصميم مركز الدعم الخاص بها، وأنشأت بوابة تعرف على عميلك (KYC) جديدة وبدأت في تقديم تحليل مؤشرات الاتجاه للتوكنات المدعومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيتفينكس تُزيل متطلب الحد الأدنى للأسهم البالغ ١٠ آلاف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا