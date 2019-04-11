بيتفينكس تُزيل متطلب الحد الأدنى للأسهم البالغ ١٠ آلاف دولار

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 05:59 مساءً -

أعلنت بيتفينكس، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها هونغ كونغ، أنها أزالت الحد الأدنى من الأسهم لمستخدميها في منشور على ميديام بتاريخ ٩ أبريل.

ووفقًا للإعلان، أعادت الشركة النظر في متطلبها - التي تم تحديده في السابق بمبلغ ١٠٠٠٠ دولار - بسبب طلب المتداولين. ونقلت الصحيفة عن جان لوي فان دير فيلدي الرئيس التنفيذي للبورصة قوله:

"ببساطة، لا يمكننا تجاهل المستوى المتزايد لطلبات الوصول إلى التداول على منصة بيتفينكس من مجموعة أوسع من قاعدة عملائنا التقليديين. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، عملنا جاهدين لإعداد منصتنا لموجة جديدة من حسابات العملاء وأصبحنا الآن في وضع يسمح لنا بفتح بيتفينكس أمام جمهور أوسع."

ويوضح هذا الإعلان أيضًا أن بيتفينكس قد قامت بتحديث بنيتها الأساسية حتى تتمكن من منح حق الوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع. بتعبير أدق، تدعي الشركة أنها أعادت تصميم مركز الدعم الخاص بها، وأنشأت بوابة تعرف على عميلك (KYC) جديدة وبدأت في تقديم تحليل مؤشرات الاتجاه للتوكنات المدعومة.