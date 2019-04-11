تدقيق TrueUSD يُظهر دعمها بالدولار الأمريكي بالكامل

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 05:59 مساءً - نشرت ترست توكن نتائج تدقيق عملة TrueUSD المستقرة في منشور مدونة يوم ٨ أبريل. ويُظهر التدقيق أن العملة لها احتياطات كاملة بالدولار الأمريكي.

وفقًا لتقرير المحاسبين المستقلين الذي أعدته شركة كوهين وشركاه للمحاسبة العامة المعتمدة، اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠١٩، بلغ رصيد الدولار الأمريكي المحتفظ به في حسابات الضمان ١٩٩٠٦٣٨٨٥ دولارًا، بينما بلغ رصيد توكنات TUSD والتي يجري تداولها ١٩٨٩٨٢٢٩١ TUSD.

وتوكنات TUSD الصادرة والمستحقة في التاريخ المزعوم لا تتجاوز رصيد حسابات الضمان المذكورة أعلاه. حيث يوضح التقريرأنه"يمكن التوفيق بين إمداد توكنات TUSD والمعاملات ضمن حسابات الضمان بما في ذلك ودائع الضمان التي تنتظر تعدين التوكنات والتوكنات التي تم حرقها وتنتظر صرف الضمان".

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة TrueUSD عن شراكة جديدة مع شركة المحاسبة أرمانينو، حيث يُزعم أن لوحة القيادة التي طورتها شركة أرمانينو تمكن المتداولين من مراقبة أرصدة توكن TrueUSD والصناديق المضمونة. حيث أوضح الإعلان بالتفصيل انه "يمكن لأرمانينو الاتصال مباشرة بحسابات الضمان التابعة لجهات خارجية والتي تحتفظ بالدولار الأمريكي والتي تضمن توكنات TrueUSD، وتدير عقد إيثريوم الخاصة بها لضمان توفير توكن TUSD دقيق".