بورصة العملات المشفرة الكندية "كوادريغا سي إكس" تُعلن إفلاسها رسميًا

تام شمس - الخميس 11 أبريل 2019 03:53 مساءً - تم الإعلان عن إفلاس بورصة كوادريغا سي إكس للعملات المشفرة الرائدة في كندا رسميًا، وذلك وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية سي بي سي يوم ٨ أبريل.

وقد أفادت الأنباء أن قاضي المحكمة العليا في نوفا سكوتيا، مايكل وود، قد وافق على إعلان إفلاس شركة كوادريغا، ويتبع توصية مراقب المحكمة إرنست ويونغ بإعلان إفلاسها في وقت سابق من هذا الشهر.

حيث جادل الفريق القانوني لإرنست ويونغ بأن عملية إعادة الهيكلة المستمرة لكوادريغا سي إكس بموجب قانون ترتيب دائني الشركات (CCAA) يجب أن تتحول إلى عملية بديلة بموجب قانون الإفلاس والإعسار (BIA).

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ويمنح القرار الآن إرنست ويونغ صلاحيات تحقيق معززة كوصي بموجب القانون، مما يعني أن الشركة قد تطلب إصدار مستندات وشهادات من الشهود.

واليوم، منحت وود أيضًا أمرًا للحفاظ على الأصول من إرنست ويونغ، والذي يمتد ليشمل جميع الأصول التي تملكها جنيفر روبرتسون - زوجة مؤسس شركة كوادريجا الراحل جيرالد كوتن - وملكية كوتن. ويحظر هذا الأمر على روبرتسون بيع وإزالة ونقل أي أصول.

كما ذكرنا سابقًا، تقدمت شركة كوادريغا بطلب للحصول على حماية الدائنين عندما فقدت - بعد وفاة كوتن - الوصول إلى محافظها الباردة والمفاتيح المقابلة لها، والتي كانت في ظاهرها تحتفظ بالأصول المستحقة لمختلف العملاء. وفي الوقت الحالي، يُقال إن البورصة مدينة بأكثر من ١٩٥ مليون دولار لأكثر من ١١٥٠٠٠ عميل.