العملات المشفرة Litecoin, Bitcoin Cash, TRX, BNB تبدأ في الانخفاض التصحيحي

فشل سوق العملات المشفرة مرة أخرى في الوصول الى مستوى المقاومة المحددة في 178.5 مليار دولار, بعد التراجع الذي وصل له السوق مؤخرًا. انخفض سعر عملة BNB التابعة ل منصة Binance بحوالي 4٪ ويمكن أن تختبر مستوى الدعم 17.40 دولار. يتحرك سعر Litecoin العملة LTC ببطء وقد يعيد النظر في منطقة الدعم 82 دولار. تراجع سعر البيتكوين كاش من مستوى 300 دولار واختبر مستوى 285 دولار كمنطقة للدعم.

تم تصحيح سوق العملات المشفرة مؤخرًا ، مع وجود تحركات نحو الاسفل في سعر البيتكوين والإيثيروم. و الان يصحح Litecoin و Ripple و Bitcoin Cash و TRX و XLM و EOS انخفاضًا نحو منطقة الدعم.

العملات المشفرة Litecoin, Bitcoin Cash, TRX, BNB

تحليل السعر البيتكوين كاش:

سعر البيتكوين كاش قام بإعادة النظر في منطقة المقاومة التي بلغت 300 دولار مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي. فواجه زوج BCH / USD رغبة بيع قوية بالقرب من 300 دولار وبدأ في وقت لاحق بتصحيح هبوطي. انخفض إلى ما دون مستوى الدعم المحددة في 290 دولار واختبر مستوى الدعم 285 دولار.

تحليل أسعار عملات BNB و LTC وترون

سعر عملة بينانس BNB بقي محصوراً في نطاق دون مستوى المقاومة 18.50 دولار. في الآونة الأخيرة ، واجه سعر BNB زيادة في عدد المبيعات للعملة، مما أدى إلى رد فعل هبوطي دون مستوى الدعم 18.00 دولار. يتداول السعر حاليًا بالقرب من 17.70 دولار وقد يستمر في الانخفاض نحو مستويات الدعم 17.50 دولار و 17.40 دولار. على الجانب العلوي ، المقاومة الرئيسية هي 18.00 دولار و 18.50 دولار.

كافح سعر Litecoin للبقاء فوق دعم 90.00 دولار وتم تصحيحه مؤخرًا. انخفض سعر LTC حوالي 3٪ وقد يستمر في الانخفاض نحو مستوى الدعم 82.00 دولار. يقع الدعم الرئيسي عند 80.00 دولار ، وأدناه يتجه السعر نحو منطقة الدعم 75.00 دولار.

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فشل سعر Tron في الاستقرار فوق مستوى المقاومة 0.0300 دولار وانخفض مؤخرًا بحدة. انخفض سعر TRX بأكثر من 7٪ وكسر مستويات الدعم عند 0.0285 دولار و 0.0280 دولار. الدعم التالي عند مستوى 0.0270 $ ، حيث من المحتمل أن يظهر المشترون عند تلك المنطقة.

بالنظر إلى إجمالي سوق العملات المشفرة على الرسم البياني المحدد بالساعة ، كانت هناك محاولة أخرى لتجاوز مستوى المقاومة 178.5 مليار دولار. فشلت القيمة السوقية في البقاء فوق 178.5 مليار دولار أمريكي ، وشكلت قمة عند 179.9 مليار دولار ، ثم انخفضت بشكل حاد في وقت لاحق.

لقد اخترق القيمة السوقية للعملات المشفرة منطقة دعم 172.0 مليار دولار وخط اتجاه صعودي متصل على نفس الرسم البياني. لقد فتحت الأبواب لمزيد من الجوانب السلبية نحو منطقة دعم بقيمة 160.0 مليار دولار. ومع ذلك ، هناك العديد من الدعم على الجانب السلبي ، وهذا هو السبب وراء احتمال ارتداد البيتكوين ، Ethereum ، EOS ، Llitecoin ، Ripple ، BNB ، BCH ، TRX ، ICX ، XLM وغيرها من العملات البديلة.