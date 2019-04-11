الشرح المبسط ل ما هو البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH

ما هو البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH ؟ البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH هو عملة مشفرة منقسمة عن البيتكوين Bitcoin الكلاسيكي. البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH تم إنشاؤه في أغسطس 2017. البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH يزيد من حجم كتلة المعاملات، مما يسمح بمعالجة المزيد من المعاملات و الصفقات و التحويلات في وقت اقل و بحجم كتلة اكبر بخلاف Bitcoin.

ما هو البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH

البيتكوين الأصلي و البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH

منذ إطلاقه البيتكوين Bitcoin كل يوم كان يتضاعف الضغط على البلوكشين الخاص به، الامر الذي يؤدي الي تباطئ التحقق من المعاملات و الامر الذي يزيد في رسوم التحويل لتكوين المعاملة دات اوليوية التحقق من قبل المعدنين. فإن حجم الكتل الذي يبلغ سعته 1 ميغابايت، أو 1000 بايت التي تم تحديدها في عام 2010. غالبا ما ستكون سبب إبطاء أوقات معالجة المعاملات، الامر الذي يحد من امكانية العملة و لا يجعلها مختلفة على التحويل العادي للأموال.

البيتكوين كل يوم يكتسب شعبية كبيرة، فمن الالاف الذين عرفوا البيتكوين في السنوات الاولى، الان شعبية البيتكوين وصلت الى حد لا يمكن تصوره. و 1 MB في كتلة المعاملات لن تكون صالحة ابدا لشعبية البيتكوين. تم إضافة حد حجم الكتلة في كود البيتكوين من أجل منع هجمات البريد المزعج على الشبكة في وقت كانت قيمة البيتكوين منخفضة. وبحلول عام 2015، ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير وبلغ متوسط حجم الكتلة الى 600 بايت، مما خلق سيناريو أن تستغرق أوقات المعاملات تأخيرات حيث ان عدد الكتل يصل إلى أقصى قدرة و بهذا يجب التحقق من المعاملة في وقت قصير.

كانت على مر سنين تطور البيتكوين عدد من الإقترحات لمعالجة المعاملات، وكثيرا ما ترتكز على زيادة حجم الكتلة. و لأن رمز البيتكوين لا تدار من قبل سلطة مركزية، تغييرات على التعليمات البرمجية تتطلب شراء كل السندات الموزعة للبيتكوين من المطورين و المعدنين. وهذا النهج القائم على توافق الآراء يمكن أن يؤدي إلى استغراق المقترحات وقتا طويلا.

الامر الذي أدى إلى إنشاء مجموعات منفصلة لحسابا بلوكشين البيتكوين باستخدام معايير جديدة، و التي تسمى fork. فالعديد من forks، مثل Bitcoin XT و بيتكوين Bitcoin Unlimited، هذين الانقسامين او forks فشلوا في اخد الموافقة من الجماهير بشكل كبير. ولكن البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH الإنقسام الجديد لقي استحسان عدد كبير من المعدنين.

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البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH

البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH يختلف عن بيتكوين الكلاسيكي في أنه يزيد من حجم الكتلة من 1 ميغابايت إلى 8 ميغابايت. كما أنه يزيل Segregated Witness او SegWit، والتعديل في الكود المقترحة، تهدف إلى تحرير مساحة الكتلة عن طريق إزالة أجزاء معينة من الصفقة. الهدف من Bitcoin Cash او BCH هو زيادة عدد المعاملات في الكتلة التي يمكن معالجتها من قبل المعدنين، ويأمل المؤيدون أن هذا التغيير سوف يسمح ل البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH بالتنافس مع حجم المعاملات التي تكوين في باي بال وفيزا و يمكن التعامل معها عن طريق زيادة حجم الكتل.

ولأن الطاقة الحاسوبية المطلوبة لمعالجة الكتل الأكبر حجما لايمكن ان يساهم فيها المعدنين اصحاب الحواسيب بقوة صغيرة، فإن النقاد يقلقون من أن تبني نهج البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH سيؤدي إلى تركيز السلطة في أيدي الشركات التي يمكنها تحمل تكاليف معدات أكثر وأفضل. معارضو fork قلقون من أن هذا سيهدد النهج القائم على الإجماع تجاه البيتكوين، حيث أن عددا قليلا من الشركات يمكن أن تتتحكم في البيتكوين الامر الذي سيجبر المجتمع على العديد من التغيرات المحتملة في المستقبل.

يستلزم hard fork الناجح ل البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH البقاء على هذا النجاح لفترة طويلة بما فيه الكفاية لإغراء الأفراد والشركات لاستخدام و تعدين العملة الرقمية الجديدة البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH فكلما زادت شعبية البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH سيصل يوما الى الكتلة الحرجة. وبمجرد الوصول إلى تلك النقطة، نجاح البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH ستدفع الآخرين لتطوير عملات بديلة خاصة بهم، والتي من شأنها أن تضع نفس الضغط على البيتكوين كاش Bitcoin Cash او BCH كما وضعت على البيتكوين الكلاسيكي. و لتفادي ما حصل مع البيتكوين الاصلي، المطورين قاموا بزيادة حجم الكتلة وتحسين معالجة المعاملات و جعلها اكثر سرعة.

الموقع الرسمي : https://www.bitcoincash.org/