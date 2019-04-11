أشهر منتجي المحتوى على Youtube المعروف بإسم PewDiePie ينظمّ إلى المجتمع الرّقمي

منشئ المحتوى الأكثر شهرة على YouTube سيتخلى عن محتكر عالم الفيديو و يتّجه إلى DLive المستند على التكنولوجيا الرقميّة و هو الأمر الذي يعتبر فوزا هائلا لإنتشار الوعي بالبلوكتشين و توسيع تبنّيه.

مع وجود 93 مليون مشترك (و هم في ازدياد) يعد Felix Kjellberg المعروف بإسم PewDiePie بلا شك أكبر و أنجح منشئ محتوى على YouTube حيث تبلغ قيمته الصافية المقدرة ما بين 30 إلى 50 مليون دولار.

و هو معروف بكونه مدون فيديو و فنانًا و لاعب فيديو في جميع أنحاء العالم و قد أنتج مليونًا من المقلدين و ساعد في دعم شعبية المنصة ، لكنه يغادر الموقع على أمل أن يعامل على أنه “شريك حقيقي” في DLive.

يعد الإنتقال إلى النظام الأساسي اللامركزي المبني على (Lino blockchain (Livestream Now و الذي يستخدم التوكونات لمكافأة منشئي المحتوى على عملهم بمثابة ضربة قاسية لموقع YouTube الذي تملكه Google حيث سيأخذ المشتركين المخلصين معه.

قال كيلبيرج:

أنا متحمس لبدء البث مرة أخرى بانتظام و يعد DLive أمرًا رائعًا بالنسبة لي لأنني عوملت كشريك حقيقي تمامًا مثل كل منشئي المحتوى الآخرين على نظامها الأساسي الفريد. “

في شريط فيديو أوّل أمس (9 أبريل) ، أعلن PewDiePie عن الشراكة و عن الأسباب التي جعلته يتّخذ هذه الخطوة.

حتى الآن تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 4.3 مليون مرة من قبل مجموعة من المعجبين في PewDiePie و حصد بالفعل 36000 تعليق.

ساعد كل من YouTube و Twitch على تطوير جيش من المؤثّرين والمدونين لكن في الوقت نفسه غالبًا ما يحصلون على تخفيض كبير في أرباحهم فعلى سبيل المثال يقال إن خدمة Twitch التابعة لـ Amazon تحتفظ بنسبة 50٪ من إيرادات إشتراك القناة.

لم يتم الكشف عن المبلغ الذي ستدفعه Lino للنجم لكن مؤسس الشركة “ويلسون وي” قال إنهم متحمسون جدّا للعمل معه و أضاف بأنّ DLive تتعهّد بأنها لن تقوم بإقتطاع أيّة مبالغ من مداخيل الإشتراكات أو الهدايا الرقمية :

“تعد DLive مكانًا حيث عوضا عن تنافس المبدعين فيما بينهم فهي تحفّزهم على مساعدة و دعم بعضهم البعض و قد كان PewDiePie دائمًا مدافعًا عنيفًا عن القيمة التي يجلبها المبدعون من خلال عملهم الشاق والوقت والجهد المبذول وهو يؤمن برؤية DLive. “

لم ينشر أيّ مقطع فيديو حتى الآن في الموقع لكن لديه بالفعل 76000 متابع (و العدد ينمو بسرعة) و وعد بأنّه في أول بثّ مباشر على DLive في 14 أبريل سيقوم بتوزيع ما بين 10 آلاف دولار و 50 ألف دولار في شكل توكونات Lino لمبدعي المحتوى الآخرين لمشاركة الثروة و للمساعدة في تطوير المنصّة.

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ستساعد هذه الخطوة Wei على تطوير النظام الأساسي الجديد و لكنها ستوفر أيضًا المزيد من فرص الإيرادات لـ PewDiePie الذي شارك في معركة ملحمية للتتويج قناته كأكبر قناة يوتوب من حيث عدد المشتركين مع القناة الهندية T-series خلال الأشهر القليلة الماضية.

قال كات بيترسون عضو فريق إدارة كيلبيرج:

هذا النظام الأساسي قادر على دعم المبدعين و ذلك من حيث حصة الإيرادات و بطريقة مواتية للغاية للمنشئ الذي يتبرع بـ Lino Points للمبدعين الآخرين لجعل الجميع على المنصة متحمسين لوجوده هناك. “

كانت علاقة PewDiePie مع YouTube غير مريحة للطّرفين لكن حتى بعد أن قام نجم البث المباشر بسلسلة من مقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي استخدم فيها الصور النازية و شعارات معاداة السامية في محاولة فكاهيّة فقد رفض الموقع قطع علاقاته به تمامًا فهو ببساطة يساعدهم على توليد الكثير من المال.

ومع ذلك فإن الأعمال المثيرة للجدل دفعت YouTube إلى إلغاء سلسلته الأصلية Scare PewDiePie و أفقدته صفقة له مع Disney’s Maker Studios.

رغم كون أعماله يتمّ متابعتها بكثافة حيث تحقّق ملايين المشاهدات إلّا أنّها تدعو بشكل خطير لتبنّي أفكار القومية البيضاء و معاداة السامية.

و في الآونة الأخيرة ذكر أن برينتون تارانت الإرهابي الذي قام بعمليّة Christchurch أمر المشاهدين بـ “الإشتراك في قناة PewDiePie” قبل أن يقوم بمجزرة راح ضحيّتها 50 رجلاً و امرأة و طفل في مسجدين في نيوزيلندا.

تأسست Lino Network في يوليو عام 2017 وجمعت العام الماضي 20 مليون دولار من التمويل من أصحاب رؤوس الأموال.

يعد DLive أول تطبيق لامركزي يتم إنشاؤه على شبكة Lino وتم إطلاقه في سبتمبر 2018. و يدعي المؤسسون أنه يحتوي على أكثر من 3 ملايين مستخدم نشط شهريًا بالإضافة إلى 35000 منشئ محتوى نشط.

و يعتبر إنتقال PewDiePie إلى شبكة تعمل بتقنية البلوكتشين خطوة هامّة لمزيد دفع تبنّي التكنولوجيا على مستوى العالم.

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المصدر : www.ccn.com

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