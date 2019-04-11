مستثمر: هذه هي الدروس المستفادة من خسارة نصف مليون ريال في سوق العملات الرقمية

هناك شيء رائع حول التداول، وخاصة تداول العملات المشفرة.

في كل مرة تفتح فيها مركزًا، تشعر أنك تعرف شيئًا لا يعرفه الآخرون، شيء يضعك في القيادة والسيطرة. عندما تكون على صواب، تشعر أنك قد هزمت السوق، لكن هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها السوق بصفعك.

في أواخر عام 2016، أمضى أحد المستثمرين وقتًا طويلاً في دراسة ظاهرة العملات المشفرة، وقرر أن يصب كل رأسماله المخصص للاستثمار – حوالي 11,000 دولار – فيه. لقد تأثر بهذا المفهوم برمته حيث انه في كل مرة يذهب فيها إلى الفراش ويغمض عينيه, يغوص في الأفكار حول الاستثمار في العملات المشفرة.

كانت أطروحة الاستثمار الرئيسية الخاصة به واضحة – زيادة رأس المال الذي يمكنه استخدامه لاحقًا لتنويع محفظة الاستثمار الخاصة به بين فئات العملات الرقمية الأخرى. في رأيه، كان من المفترض أن يكون ذلك قد أنتج دخل شخصي يمكنه على الاعتماد عليه لمتابعة المشاريع الأخرى التي تهمنه، بدلاً من الاضطرار إلى العمل في وظيفة يومية. لم يكن يحلم بسيارة لامبورغيني أو قصر ساحلي، كما قد يعتقد البعض. ليس لأنه يتبع نمط الحياة المتقشف أو لا يريد مثل هذه الأشياء، بل أن هذا الدافع لا يبدو أنه ما يدفعه.

بعد كل شيء، فإن أكثر الأشياء عبقرية في الحياة بسيطة. وكذلك كانت استراتيجية التداول الخاصة به في ذلك الوقت. كان يعرف أن أي سوق في بدايته يعتمد فقط على المشاعر الإنسانية. في أسواق المال، نتعامل بسهولة مع الخوف والجشع. حتى في ذلك الوقت، بدأت عملة البيتكوين (BTC) بمثابة خيار سيئ للعديد من الأشخاص الذين دخلوا هذا المجال للتو.

وقد عرف هذا المستثمر ذلك لأنه كان واحداً منهم. لهذا السبب، بدأ في شراء العملات المشفرة التي كانت رخيصة وقادرة على تحقيق ثروة إذا ارتفع سعرها. انها استراتيجية بسيطة صحيح؟ شعر هذا المستثمر بذلك أيضًا وقرر إضافة القليل من التوازن العقلاني. إذا بدت الفكرة الأساسية للعملة المشفرة معيبة او غير واقعية – فلم يشتريها.

معظم الوقت، لم ينجح هذا النهج بالطريقة التي توقعها هذا المستثمر. لقد رأى أوقاتًا كان فيها السوق بأكملها في ارتفاع وكانت قيمة استثماراته في انخفاض. كان هذا أحد أقسى درجات التخبط العاطفي التي مرر بها حتى الآن. لا يزال لا يعرف ما الذي منحنه القوة اللازمة للإستمرار في هذه الاستراتيجية إلى النهاية، حتى عندما بدى أن السوق كله كان ضده.

وللتخمين، ينصح هذا المستثمر إن العواطف الإنسانية غير عقلانية، لذلك افترض أن استراتيجيته يجب أن تكون هي نفسها. ولكن بعد مرور الوقت، لقد بدأت خطته تؤتي ثمارها، وفي بداية عام 2018، استمتع بعائد قدره 12 مرة على رأس المال و بلغت ذروته عند 139,000 دولار.

بعد مرور عام، انخفض رصيد حساب التداول الخاص بالمستثمر هذا إلى الصفر. لقد ارتكب مجموعة كاملة من الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المتداول. بعد أن فشل في ترجمة حالته العاطفية، حصل على ما يسميه علماء السلوك “مغالطة اليد الساخنة “.

هذا نوع من عقلية المقامر الذي يصف الاحتمالية المتزايدة للفوز المتتالي بعد عدة مرات سابقة. علاوة على ذلك ، كان لديه إغراء دائم للبقاء متورطًا في سوق وفرت ربحًا جيدًا. كانت عاطفة الجشع قوية جدًا ولم يكن لديه إستراتيجية لمواجهتها.

ومع ذلك، فقد أدرك أهمية أي تجربة في حياته، على الرغم من مدى قدرتها على أن تكون مالحة أو مؤلمة. طالما أنه لا يزال مستثمر في سوق العملات الرقمية، فإنه اكتسب المعرفة التي لا يمكن اكتسابها بطريقة أخرى. لذلك، فيما يلي الدروس المستخلصة في عملية إخفاقات التداول المشفرة.

في البداية، كان هذا المستثمر مهووسًا بالأرباح من الصفقات. كان يبحث باستمرار عن الاختراقات والنماذج الفنية الايجابية لتحديد الصفقات المربحة، مما يجعل معدل الصفقات الرابحة. في كل مرة قام فيها بتداول خاسر – كان مدمرًا بالنسبة له. من الصعب المبالغة في تقدير التأثير السلبي لهذه الأفكار على أدائه في سوق الكريبتو. عندما كانت الأسواق مهيأة للتداول، كان خجولًا. لكن عندما حان وقت الانتظار، كان ممتلئًا بالثقة المكتسبة لفتح صفقات جديدة.

المضاربة الناجحة لأي عملة رقمية لا تتعلق بكيفية تحديد الفرص المربحة. في الواقع، يمكن للمرء أن يكون مضاربًا ناجحًا حتى لو كان 70٪ من تداولاته خاسرة. استحوذ على أموالك، مثل نسبة الربح / الخسارة المرتفعة، فهي مجرد طريقة للمتداولين المبتدئين الذين يتفاخرون بها، في محاولة لإقناع الأشخاص الذين لديهم الملايين.

معظمنا لا يستطيع تحمل الخسارة – وبالتالي فإننا جميعًا نتبع الأنظمة التي تعد بأرباح عالية. إذا لم تكن مرتاحًا لكونك مخطئًا كثيرًا، فمن المحتمل أنك غير مؤهل لأن تصبح متداولاً. لذلك يمكنك معالجة هذا بشكل أفضل أو إنفاق أموالك في مكان آخر.

سر هذه اللعبة بسيط – اصنع صفقات غير متماثلة. العب بمبالغ صغيرة وحدد هدف الربح أكبر بكثير من خسارتك المتوقعة، من الناحية المثالية 3: 1. عندما تكون مخطئًا، سيكون الخطأ بسيطاً. وعندما تكون على حق، فسوف يكون الوقت المناسب لتحقيق الأرباح الجيدة.

قد تعتقد أنه إذا كنت مستثمراً وليس مضاربًا، فهذه الأشياء ليست لك. في الواقع، أي استثمار هو مضاربة، بغض النظر عن الطريقة التي ننظر بها. أي قرار تتخذه ينطوي على تكلفة فرصة ينتج عنها مقايضات. في نهاية اليوم، تحدد مدى نجاحك في إدارة المخاطر نجاحك في التداول، وهي أكثر مهارة بأقل من قيمتها الحقيقية في حياتنا.

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من المفارقات، كوننا مخلوقات عاطفية، فإننا نقلل من أهمية الذكاء العاطفي (EQ) وخاصة في المضاربة والأعمال. ولكن هذا هو السبب في وجود الكثير من المتداولين الناجحين الذين ليس لديهم أي تعليم رسمي لذلك. للتداول بشكل مربح ، لا تحتاج إلى معدل ذكاء مرتفع، ولكن من الأفضل أن يكون لديك مكافئ عالي. إذا كنت على حد سواء، فلن يمكن وقفها.

إن وجود إستراتيجية مطبقة حول كيفية إدارة أسوأ مشاعر الإنسان – الخوف والجشع – وإيجاد طريقة لاتخاذ قرارات الاستثمار بعقل بارد – أمر أساسي في تراكم الثروة. الإدارة العاطفية تتطلب ممارسة شاقة. ولكن إذا لم تفعل ذلك، فسوف يكلفك ذلك كل شيء.

لا تهتم الأسواق حقًا بالأدوات أو الاستراتيجيات التي تستخدمها لتحليلها، طالما أنك تفعل ذلك بجد. التداول المربح هو عملية لفعل أشياء معينة مرارًا وتكرارًا عبر الانضباط العسكري والصبر.

“قد تكون الشجاعة النشطة هي الشعور الطبيع في كثير من الأحيان؛ ولكن مثل هذا الاجتهاد والصبر يمكن أن يكون ثمرة فقط للعادة والانضباط.” – إدوارد جيبون ، تراجع وسقوط الإمبراطورية الرومانية

بغض النظر عن ما يعرفه هذا المستثمر عن مزاجه وشخصيته، لا يزال يعطي نفسه فائدة الشك عند تداول العملات المشفرة. من يناير إلى سبتمبر 2018 ، بسبب اعتماده على حالته العاطفية، فقد فشل في إدراك أن سوق العملات المشفرة بالكامل قد تغير. لم تعد استراتيجيته متزامنة مع السوق واضطر إلى فعل شيء حيال ذلك. عندما فعل ذلك أخيرًا، لم يعد متزامنًا مع استراتيجيته الشخصية. يبدو أن هذين المفهومين متشابهان لكنهما الأضداد بالضبط. السابق له علاقة بالسوق والأخير بالتنفيذ.

أسفر فقدانه للإنضباط عن أخطاء حمقاء تحولت إلى حلقة لا نهاية لها. أنتجت عن صفقات خاسرة واحدة وراء التالية، وعلى ذلك ذهب كل شئ. ماذا حدث بعد – أنت تعرف بالفعل. إذا كنت ترغب في الخروج بفكرة واحدة فقط منها، سواء كان ذلك الصبر والانضباط للتداول والاستثمار مثل الماء للبشر. أنت لا تموت على الفور ولكن بالتأكيد تعاني شيئًا بعد شئ.

نظرًا لأن معظم الناس أكثر عاطفية من المنطق، فإنهم يميلون إلى الحصول على نتائج قصيرة الأجل. اتخاذ 100 قرار لكسب المليون ليس أمرًا مثيرًا ، نحن نريد اتخاذ قرار واحد ينتج مليون على الفور.

لقد وقع أيضًا في هذا الفخ من خلال المبالغة في تقدير الربح المحتمل الذي يمكن للسوق أن يجلب له دفعة واحدة. اعتقد أن مشكلته الرئيسية في التداول كانت كمية صغيرة من رأس المال التي كان عليه تحقيقها لتحقيق هدفه المتمثل في بناء مصدر للدخل.

في تلك اللحظة، اعتقد بحماقة أنه إذا كان لديه مبلغ إجمالي من المال، فسوف يكون قادرًا على استخدامه بحكمة من وجهة نظر الاستثمار. في الواقع ، لم يكن لديه أي فكرة عما يمكنه فعله حيال ذلك لأنه لم يسير في طريق واضح.

وكما قال ألبرت أينشتاين جملته الشهيرة: “الفائدة المركبة هي أعجوبة العالم الثامنة. من يفهمها، يكسبها … من لا … يخسرها”. لقد واجه هذا الأخير بافتراض أنها لعبة من نوع كل شيء أو لا شيء. تخيل هذا المستثمر أن لديه الفرصة الوحيدة لتحقيق هدفه عندما كانت في الواقع مسرحية متكررة. الثروة لديها ميل إلى التراكب بمرور الوقت، لا توجد مخططات سريعة لتصبح ثرياً. إذا بدا أنك وجدت واحدة ، فربما سيكون شخص آخر غني بسببك.

كان هذا الجحيم بالنسبة له لمدة عام. تبين أن الحفاظ على رأس المال كان أصعب من تجميعه. على الرغم من أنه قد يبدو أمر بديهي، لا يزال يعتقد أن التجربة والخطأ سوف يتفوقان دائمًا على النظرية. تعلم شيء من خلال القتال في الخنادق أفضل بكثير من ملاحظة أمثلة الكتب المدرسية.

السعي إلى شيء كبير بخطوة واحدة يؤدي دائمًا إلى إخفاقات مؤلمة. كما هو، يجب علينا اللجوء إلى التحليل الذاتي من وقت لآخر. لا يمكننا تغيير الماضي ومع ذلك، نحن قادرون على التكيف مع المستقبل. إذا كنت ترغب في التعرف على نفسك حقًا، فكن مجرد مضارب لبعض الوقت. حتى إذا لم تكن قادرًا على التغلب على أوجه القصور في شخصيتك لتصبح ناجحًا في ذلك، فستفهم بالتأكيد نفسك في الاستثمار بشكل أفضل. وذكّر نفسك دائمًا بما قاله “تشارلز بوكوفسكي” الشهير:

“المشكلة في العالم هي أن الأشخاص الأذكياء مليئون بالشكوك، في حين أن الأغبياء مليئون بالثقة”.