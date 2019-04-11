منصة KuCoin تتيح خدمة سحب وإيداع العملات النقدية بشكل فوري

من أجل تحسين خدمات شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية في منصة “KuCoin” ذكرت أنها ستمكن الإيداع والسحب بالدولار الأمريكي في المنصة.

أعلنت منصة “KuCoin” لتداول العملات الرقمية أنها أقامت شراكة مع منصة “People’s Exchange” بهدف إتاحة عمليات السحب والإيداع السريع للدولار الأمريكي على نظامها الأساسي.

وذكرت المنصة أيضا أنها ستوفر للمستخدمين، سواء القدامى والجدد، القدرة على بيع عملاتهم الرقمية مقابل الدولار الأمريكي بشكل مباشر وسريع، ولن يكون هناك تأخير أثناء الوصول.

أعلنت “KuCoin” أن الأداة الجديدة ستفتح على نطاق النظام الأساسي للمستخدمين الجدد وستلفت الانتباه أيضًا إلى السيولة المؤسسية. وتُعد منصة “KuCoin” هي منصة لتداول العملات الرقمية والتي تخطط لتقديم ميزات متقدمة للمستخدمين ويوفر أيضًا سيولة هائلة للتداول بكفاءة.

علماً بأن منصة “KuCoin” هي واحدة من عدد قليل من منصات تداول العملات الرقمية التي تسعى لتقديم ميزات الإيداع والسحب للدولار الأمريكي. اعتبارًا من الآن، أصبحت خدمات الإيداع والسحب الفورية في مرحلة الاختبار التجريبي. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين التسجيل للمشاركة في برنامجها التجريبي الأول.

تم الكشف عن فيديو متعلق بالعملية مع الإعلان؛ يُظهر الفيديو العملية الإجمالية لإيداع وسحب بالدولار الامريكي (USD).. والميزة تستخدم تطبيق KuCoin.

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في البداية، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول إلى حساباته الخاصة ومن ثم تحديد مبلغ البيتكوين، يمكن للمستخدم المتابعة للإيداع عن طريق إدخاله، وبعد ذلك، سيتلقى المستخدم عرض أسعار يستند إلى الدولار الأمريكي. عند الاختيار، سيتم عرض رمز الاستجابة السريعة.

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يحتاج المستخدم إلى مسح رمز الاستجابة السريعة بمساعدة تطبيق الجوّال من أجل إجراء الدفع. اكتمال عملية التحقق من صحة المعاملات عن طريق مسح معرف الوجه للمستخدم على التطبيق ويمكن للمستخدم التقدم نحو الدفع. سيتم نقل عملة البيتكوين (BTC) على الفور إلى حسابك دون أي تأخير.

الآن دعنا نتناول خدمة السحب:

للسحب يجب على المستخدم تحديد المبلغ المالي بالدولار الذي يريد سحبه. سيتلقى المستخدم تعيين بعملة البيتكوين (BTC). بمجرد التأكيد ، سيتم عرض رمز QR ، ثم يحتاج المستخدم إلى مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام الهاتف الذكي من خلال تطبيق الهاتف المحمول. يتم تأكيد المعاملة عن طريق مسح معرف الوجه الخاص بك ، ويتم تحويل المبلغ بالدولار الأمريكي على الفور إلى حساب المستخدم.

تعتقد منصة “KuCoin” أن التطور الأخير سيحسن قاعدة السوق للمنصة. وستعمل خدمة الإيداع والسحب السريعة على تعزيز تجربة المستخدم وأيضًا تعزيز مشاركة المؤسسات.

يقع المقر الرئيسي لشركة KuCoin في هونغ كونغ، وقد تم تأسيسها في عام 2017 وجمعت حوالي 22 مليون دولار في عرض العملة الأولي (ICO) لـ KuCoin Shares ، العملة الرقمية لمنصة “KuCoin”.

لم تكشف منصة “KuCoin” عن النسخة الكاملة للخدمة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.