العملة الرقمية لشركة فيسبوك تستهدف الحصول على تمويل 1 مليار دولار

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، يبدو أن العملة الرقمية لشركة فيسبوك سوف تستهدف الحصول على تمويل بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من المؤسسات الإستثمارية لتتوجه لمشروع العملة الرقمية في الشركة وذلك بحسب التقارير التي نشرت مؤخرا ، فهل تحدث العملة أكبر صدى في عالم العملات الرقمية ؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

يقول رجل الأعمال في مجال العملات الرقمية ومدير صندوق التحوط ، السيد جيريمي غاردنر إن العملة الرقمية التي تنوي شركة فيسبوك إطلاقها لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمجتمع عملة البيتكوين ، ليضيف إنه في الواقع يعتبر هذا الأمر بمثابة شيء إيجابي للغاية بالنسبة لعالم العملات الرقمية ،

وتحدث السيد غاردنر في مؤتمر ELEV8 قائلا :

“قد يكون هذا الأمر أكبر طفرة تحدث في مجال العملات الرقمية على الإطلاق .. لا أستطيع إلا أن أرى أن الأمر يبدو إيجابي على المدى القصير ، وشخصيا أرى أن أفضل طريقة للتصرف تجاه هذا الأمر هي زيادة كميتي من عملات البيتكوين أكثر قليلا “

وفي هذا الخصوص نشر حساب Blockchain Beach على موقع تويتر تغريدة جاء فيها :

وفقًا لـحساب @ Disisepepreneur ، لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الوشيك للعملة الرقمية الخاصة بشركة Facebook ، فقد يكون هذا التطور ذو التأثير الأكبر على كل من العملات الرقمية و حكومات العالم .

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه السيدة ناثانيال بوبر الصحفية في جريدة نيويورك تايمز أن شركة Facebook تسعى إلى الحصول على تمويل قدره مليار دولار من رأس المال الإستثماري لتمويل مشروعها في مجال العملات الرقمية .

شركة فيس بوك تستهدف الحصول على تمويل رأس مال بقيمة 1 مليار دولار لمشروع العملة الرقمية الخاصة بها

كشفت الصحفية ناثانيال بوبر من جريدة نيو يورك تايمز يوم الإثنين أن شركة فيسبوك تسعى للحصول على تمويل قيمته واحد مليار دولار من صناديق التمويل الإستثماري وذلك لدعم عملتها الرقمية Facebook Coin .

و في هذا الخصوص نشرت الصحفية ناثانيل بوبر تغريدة على حسابها في موقع تويتر جاء فيها :

آخر التحديثات بخصوص العملة الرقمية في شركة Facebook:

لقد أخبرتني مصادر بأن شركة Facebook تتطلع الآن إلى حث شركات التمويل الإستثماري على الإستثمار في مشروع العملة الرقمية للشركة و التي كنا قد أبلغنا عنها في وقت سابق من هذا العام .

إنني أسمع أنهم يستهدفون الحصول على مبالغ كبيرة – بقدر 1 مليار دولار. ووفقًا للصحفية بوبر ، فإن هذه الأموال تهدف إلى “دعم” مشروع العملة الرقمية التابعة لشركة Facebook ، بنفس الطريقة التي يتم بها دعم العملات الرقمية المستقرة الأخرى stable coins مقابل الدولار الحقيقي في حساب مصرفي.

فيما تبدو اللامركزية بمثابة أحد الخصائص الكبيرة لمشاريع تقنية البلوكتشين ، فقد يساعد الحصول على تمويل من مستثمرين خارجيين الشركة على تقديم المشروع على أنه نظام أكثر لامركزية وأقل تحكمًا من قبل شركة Facebook. Advertisements و في هذا الخصوص قال أحد الأشخاص الذين تحدثت إليهم إن شركة Facebook تتحدث عن إستخدام هذه الأموال كضمان لعملتها الرقمية ، لقد صممت شركة Facebook عملة رقمية للحفاظ على قيمة ثابتة ، مربوطة بسلة من العملات الأجنبية الورقية والمحتفظ بها في حسابات مصرفية .

ومن المثير للإهتمام التفكير في أن واحدة من أغنى الشركات على الأرض تريد الحصول على تمويل ، لا أتذكر متى كانت آخر مرة قامت فيها شركة Facebook بجمع التمويلات من خارج الشركة ؟