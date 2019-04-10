كوين بيز برو تضيف الدعم لثلاثة توكنات جديدة: إيوس وأوغور وميكر

تام شمس - الأربعاء 10 أبريل 2019 09:01 صباحاً - قامت كوين بيز برو، وهي النسخة الاحترافية لخدمة المحفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية الشهيرة "كوين بيز"، بإضافة الدعم إلى إيوس (EOS) وأوغور (REP) وميكر (MKR). وقد تم الإعلان عن التطوير في منشور بتاريخ ٨ أبريل.
وينص المنشور على أن المنصة تقبل الآن التحويلات الواردة من إيوس وأوغو وميكر، وسيتم قبول الودائع لمدة ١٢ ساعة على الأقل قبل تمكين التداول. كما سيكون التداول على دفاتر الطلب متاحًا بمجرد إنشاء سيولة كافية.
وفي المنشور، تشير الشركة إلى أن كوين بيز برو ستضيف دعمًا لكل من إيوس وأوغور في جميع الولايات القضائية، باستثناء ولاية نيويورك، في حين ستتوفر ميكر في جميع الولايات القضائية المدعومة خارج الولايات المتحدة.
تدعم شبكة إيوس تطوير التطبيقات اللامركزية ويعتبرها الكثيرون منافسًا لشبكة إيثريوم. ووفقًا للتقارير الحديثة، حقق التوكن بعض المكاسب مع تحول المزيد من المطورين إلى إيوس.
REP - وهو توكن السمعة الخاص بأوغور - هي العملة المشفرة الأساسية لمنصة سوق التنبؤ مفتوحة المصدر أوغور. وقد تم تصميم العملة للإبلاغ عن أحداث النتائج في أسواق التنبؤ عبر الإنترنت ومعارضتها. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول أوغور حول ٢١,٦٨ دولارًا، بعد أن كسبت أكثر من واحد في المئة خلل اليوم.
MKR هو توكن مدعوم من إيثريوم، والذي يصف نفسه بأنه "توكن خدمة، وتوكن حوكمة، ومورد لإعادة الرسملة في نظام ميكر." MKR هي العملة المشفرة التاسعة عشر على قائمة كوين ماركت كاب ويتم تداولها حول ٧١٣,٤٠ دولارًا. وقد فقدت العملة ٧,١٨ في المئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
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