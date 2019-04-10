ويسترن يونيون تتعاون مع محفظة إلكترونية فلبينية للتحويلات عبر الحدود

تام شمس - الأربعاء 10 أبريل 2019 09:01 صباحاً - عقدت شركة ويسترن يونيون للخدمات المالية الأمريكية شراكةً مع محفظة Coins.ph الإلكترونية في الفلبين لتمكين الفلبينيين من إجراء تحويلات مالية عبر الحدود. وقد تم الإعلان عن التطوير في بيان صحفي نشر يوم ٣ أبريل.

وضمن هذا التعاون، ستقوم ويسترن يونيون بدمج المنصة القائمة على شبكة بلوكتشين الخاصة بمحفظة Coins.ph في برنامجها عبر الحدود، مما يمكّن المستخدمين في الفلبين من تلقي وإجراء تحويلات مالية دولية مباشرة في محافظ Coins.ph الخاصة بهم.

وقبل استخدام الخدمات الجديدة، ذُكر أنه يتعين على العملاء التسجيل في محفظة Coins.ph، وتقديم معرّف ساري المفعول، والنجاح في إجراءات "اعرف عميلك (KYC)" الإلكترونية. كما يشير الإصدار أيضًا إلى أن Coins.ph ستحد من سعة محفظة المستهلك لتكون ١٠٠٠٠٠ بيزو فلبيني شهريًا (حوالي ١٩٠٧ دولارات).

وفقًا للموجز رقم ٣٠ الصادر عن البنك الدولي للهجرة والتحويلات، تمثل الفلبين واحدة من الدول الرائدة التي تتلقى التحويلات في العالم، حيث سجلت تدفقات أكثر من ٣٤ مليار دولار في عام ٢٠١٨. ويذكر البيان أن أكثر من خمسة ملايين فلبيني يمتلكون محفظة Coins.ph، في حين أن ويسترن يونيون لديها أكثر من ١٢٠٠٠ موقع وكيل في البلاد.