الرئيس التنفيذي لشركة ترون "جستين صن" يتبرع بمبلغ ١,٥ مليون دولار لجامعة المؤسس المشارك لعلي بابا "جاك ما"

تام شمس - الأربعاء 10 أبريل 2019 09:01 صباحاً -

تبرع الرئيس التنفيذي لشركة ترون وبيتورنت، جستن صن، بمبلغ ١,٥ مليون دولار لجامعة هوبان التي أسسها جاك ما، وهو المؤسس المشارك لعلي بابا، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٨ أبريل.

تم إطلاق جامعة هوبان في عام ٢٠١٥ بواسطة ما في محاولة لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأعمال على تعلم مهارات العمل الأساسية اللازمة لمزيد من التطوير والترويج في الأسواق الصينية. ويُدعى أن مساهمة صن ستدعم الفئة التالية التي تضم ٤١ طالبًا من ١٤ صناعة، يمثل حوالي نصفهم قطاع الإنترنت والنصف الآخر يمثل القطاع التقليدي.

وتعليقًا على أهمية الجامعة في التطوير المهني، قال صن: "لقد أحدثت جامعة هوبان تأثيرًا كبيرًا بالنسبة لي وللشركة. فبدون هوبان، لن تكون ترون على ما هي عليه اليوم. فقد أصبحت ريادتي مستنيرة وتطورت هناك".

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