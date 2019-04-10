ارتفاع سعر البيتكوين يتسبب بخسائر لمستخدمي منصة BitMEX والمنصة تعد بالتعويض

أدى الارتفاع الأخير في سوق العملات الرقمية إلى ارتفاع مفاجئ وغير متوقع في أسعار البيتكوين (BTC). لقد خرج هذا الحادث عن السيطرة وأدى إلى خاصية “إزالة الرفع التلقائي” في التداول بالرافعة المالية. نتيجة لذلك، فقد العديد من مستخدمي منصة “BitMEX” أموالهم. في هذا الصدد وعدت منصة “BitMEX” برد الأموال إلى المستخدمين الذين تأثروا بالحادث.

خلال الأيام القليلة الماضية، فاجأ الارتفاع الكبير في الأسعار العديد من محللي السوق الذين كانوا يتوقعون غير ذلك. ارتفع سعر البيتكوين بسرعة بأكثر من 1 ألف دولار أمريكي في غضون 24 ساعة ، قبل أن تلمس علامة فارقة أخرى تبلغ 5,330 دولارًا. على الرغم من أنها ليست أعلى مستوى للعملة على الإطلاق، إلا أن ارتفاع السعر كان بالطبع بمثابة ارتياح كبير لسوق الكريبتو المتراجع. وقد تسبب ذلك إلى إغلاق العديد من مراكز التداول.

قالت المنصة إن هذه المشكلة نشأت بسبب بعض “المشكلات التقنية”. وقد أعلنت المنصة عن تعويض خسائر مستخدميها، والتي كانت بسبب تخفيض الرصيد التلقائي. وفقًا للتقارير التي تم الحصول عليها ، أثر هذا الحادث بشكل خاص على متداولي الكريبتو الذين كانوا يعتمدون في منصة BitMEX وتحديدا في “منتجات التداول بالرافعة المالية”.

من ناحية أخرى، لم يخسر مستخدمو المنصة أموالهم بسبب تخفيض الرفع التلقائي. لا يمكن أن تحميهم بوليصة التأمين الخاصة بهم من هذا التحول غير المتوقع للحدث. بوليصة التأمين لا تعوض أي من المستخدمين المتأثرين. من المفارقات أنه منذ بضعة أسابيع فقط احتفلت المنصة بالإعلان عن صندوق التأمين الشامل ضد أي خسائر غير متوقعة كهذه، ومع ذلك، عندما حدثت هذه الحادثة، لم يتمكن تعويض التأمين من فعل الكثير.

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على الرغم من أن “إلغاء الرفع التلقائي” لم يكن متوقعًا للغاية، فقد أكد المسؤولون التنفيذيون في المنصة أن ما يقرب من 200 مستخدم متضرر من المنصة سوف يحصلون على التعويض بشكل فردي. تم تقديم وعد التعويض هذا كتابة على المدونة الرسمية لمنصة BitMEX. غطت مقالة المدونة تحليلاً مفصلاً للحادث وكيف ستواجه المنصة هذا التحدي. وذكرت:

“بالنسبة للمستخدمين الذين تأثروا، ستتواصل منصة BitMEX معك شخصيًا لشرح الموقف وتوثيق تعويضك. قمنا بتعويض المستخدمين استنادًا إلى أقصى ربح محتمل كان يمكنهم تحقيقه خلال الإطار الزمني لحدث إلغاء الرفع التلقائي هذا. علماً بأن منصة BitMEX لم تستفد مادياً من هذه المراكز ذات الرفع التلقائي.”

منعت هذه الحادثة العديد من مستخدمي BitMEX من جني أرباح جيدة مقابل ارتفاع الأسعار لعملة البيتكوين. ومع ذلك، لم يظهر المستخدمون استجابة ساخنة، كما هو متوقع. على الرغم من أن التعويض سوف يهدئ المستخدمين المتأثرين، ولكن هل يمكن لهذا التعويض أن يعيد المكاسب المحتملة التي يمكن أن يحققها المستخدمون بسبب التذبذب العالي لسعر البيتكوين ؟ وبطبيعة الحال، سيكون هناك تبعات تفاقم لدى المستخدمين لفقدهم الفرصة، وهو ما لم يكن بسبب خطأهم على الإطلاق.