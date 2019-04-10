شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر" تحصل على براءة اختراع لحلين للتشغيل المتداخل لبلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 10 أبريل 2019 06:00 صباحاً - حصلت شركة الاستشارات العالمية أكسنتشر على براءة اختراع لحلين يركزان على التشغيل البيني لبلوكتشين، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) يوم ٢ أبريل.

براءة الاختراع الأولى، المقدمة في أغسطس ٢٠١٨، هي براءة اختراع لطريقة للتشغيل المتداخل لبلوكتشين مشفرة. وحسبما هو موضح في القسم الفني لبراءة الاختراع، يمكن للمشاركين مشاركة بيانات التوكنات المخزنة على شبكة دفاتر السجلات الموزعة (DLT) باستخدام توقيع رقمي داخل الحل.

وتذكر الوثيقة أيضًا القدرة على إرسال رسالة شهادة متعددة التوقيعات إلى مستلم يطلب معلومات. ووفقًا لبراءة الاختراع، يمكن للمستقبِل التحقق من التوقيعات الرقمية عبر المفاتيح العامة.

في حين تصف براءة الاختراع الثانية، التي تم تقديمها في الأصل في سبتمبر ٢٠١٨، حل عقد ذكي قابلًا للتشغيل البيني يستخدم ترخيصًا قبل الالتزام. ووفقًا لبراءة الاختراع، يستطيع المرسل قفل بيانات التوكنات على بلوكتشين أثناء انتظار التأكيد من جهاز الاستقبال.