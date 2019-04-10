شركة وسائل الإعلام الرئيسية طومسون رويترز تحصل على براءة اختراع لبلوكتشين لإدارة الهوية

تام شمس - الأربعاء 10 أبريل 2019 06:00 صباحاً - حصلت شركة وسائل الإعلام السائدة طومسون رويترز على براءة اختراع لنظام إدارة الهوية على أساس بلوكتشين، وذلك حسبما كشفت وثائق من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي يوم ٢ أبريل.

وتصف براءة الاختراع، التي تم تقديمها في الأصل يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥، نظامًا يوفر خدمات هوية قادرة على تلقي هوية من نظام مزود هوية إلى جانب بيانات هوية تم التحقق منها، ثم تخزينها على بلوكتشين في توكن هوية.

علاوة على ذلك، فإن براءة الاختراع تصف أيضًا أشكالًا مختلفة من هذا الإجراء حيث تستخدم المعاملة عقدًا ذكيًا أو يتم تجزئة بيانات الهوية أو يكون الوصول إلى النظام المستخدم مقيدًا ويتطلب تصريحًا بالوصول. ومن بين الأشكال الـ ٣٨ المختلفة الموصوفة، والتي يغير بعضها نوع البيانات المخزنة على سلسلة مثل البيانات البيومترية أو العنوان، يصف العديد منها طرق الترخيص والتحقق من الهوية المختلفة.

وتزعم الوثيقة أن نظام الهوية التقليدية "يمثل خطر الاحتيال لأن التقنيات المتقدمة أثبتت فعاليتها على نحو متزايد في تزوير مثل هذه الهويات". كما تشير البراءة إلى أن وجود مجموعة متنوعة من أنظمة تحديد الهوية يخلق بيئة هوية غير فعالة ومكسورة.

ووفقًا لكرنش بيز، فإن طومسون رويترز، التي تمتلك منفذ الأخبار الشهير على مستوى العالم، لديها إيرادات سنوية تبلغ ٨,٤ مليارات دولار. في يونيو من العام الماضي، أضافت الشركة أيضًا بيانات مؤشرات الاتجاه لأفضل ١٠٠ عملة مشفرة في أداة بيانات مؤشر الاتجاه الخاص بها.