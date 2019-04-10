كابيتال ون تقدم براءة اختراع بلوكتشين للتحقق من صحة المحتوى

تام شمس - الأربعاء 10 أبريل 2019 06:00 صباحاً -

فازت شركة كابيتال ون القابضة لبنك الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث براءة اختراع متعلقة ببلوكتشين، وهذه المرة تقوم بدمج التكنولوجيا في نظام التحقق من المحتوى. وقد أصدرت وثائق من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي البراءة يوم ٢ أبريل.

وتريد كابيتال ون، التي ركزت العام الماضي جهودها في مجال الملكية الفكرية على بلوكتشين لمصادقة المستخدم، استخدام التكنولوجيا الآن كجزء من شبكة أوسع تضم مزودي المحتوى.

حيث يذكر مقتطف من ملخص البراءة أنه "قد يتلقى الجهاز بيانات المحتوى الأولى من مزود المحتوى، وتشتمل أول بيانات المحتوى على بيانات تحدد المحتوى". ويستمر الملخص:

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"قد يقوم الجهاز بإنشاء بيانات محتوى ثانية بناءً على بيانات المحتوى الأولى، وتتضمن بيانات المحتوى الثانية المعلومات التي تؤدي إلى التحقق من صحة المحتوى.

قد يقدم الجهاز أيضًا بيانات المحتوى الثانية لعقدة التحقق من صحة المحتوى، حيث يتم تضمين عقدة التحقق من صحة المحتوى في شبكة التحقق من صحة المحتوى التي تنفذ شبكة بلوكتشين والتي تتضمن تعليمات قابلة للتنفيذ لتنفيذ التحقق من صحة المحتوى."

وكانت كابيتال ون قد أظهرت اهتمامًا ببلوكتشين لعدة سنوات. ففي عام ٢٠١٦، كانت الشركة تدرس بالفعل كيفية تطبيق التكنولوجيا لحل مشكلات الدفع، في ذلك الوقت فيما يتعلق بالتأمين الصحي.