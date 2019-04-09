Western Union تعقد شراكة مع محفظة عملات رقمية بالفلبين

تواصل شركة Western Union القيام بخطوات كبيرة في اقتحامها لعالم العملات الرقمية و تنطوي حركتها الأخيرة على شراكة مع مزود محفظة إلكترونية مقره في الفلبين .

و الشريك المحظوظ هنا هي شركة Coins.ph و هي عبارة عن مجموعة خدمات مالية قائمة على تقنية الـ blockchain و تتضمن مهمتها مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية . بالإضافة إلى توفير وسيلة لمشتريات العملات الرقمية ، كما توفر Coins.ph محافظ وخدمات متنقلة مثل التحويلات المالية و وقت بث الهاتف المحمول و دفع الفواتير .

يتم الترويج لهذه الشراكة كوسيلة لتمكين أكثر من خمسة ملايين عميل من تلقي التحويلات المالية الدولية والمحلية مباشرة في محافظ Coins.ph الخاصة بهم في الفلبين .

قد تتذكر مباراة الملاكمة سيئة السمعة بين محمد علي و “جو فريزر” التي عقدت في مانيلا عام 1975 وكان هذا القتال يسمى ( Thrilla’ in Manila ) و أصبح أمراً أسطورياً لـ “مانيلا” عاصمة الفلبين .

و الآن يعمل قادة البلاد ليصبحوا أسطوريين في مجال العملات الرقمية ، لقد طوروا عدة سياسات تهدف إلى تعزيز صورة الفلبين كدولة صديقة للعملات الرقمية و بالتأكيد فإن هذه الشراكة مع ويسترن يونيون يمكن أن تساعد في هذا بشكل كبير .

الأمل هو أن دمج النظام الأساسي لـ Coins.ph – القائم على تقنية الـ blockchain – مع النظام الأساسي لـ Western Union العابر للحدود يمكن أن يساعد العاملين الفلبينيين حيث أنهم سوف يصبحون قادرين على تلقي و إجراء تحويلات مالية دولية تبدأ من شبكة ويسترن يونيون الرقمية .

في بيان له، قال “رون هوز” Ron Hose – المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Coins.ph :

” هناك العديد من العاملين الفلبينيين في الخارج الذين يرسلون الأموال إلى الوطن بانتظام و يبحثون دائمًا عن خيارات تحويل إضافية تكون أكثر راحة لأحبائهم في تلقي النقود . من خلال دمج تقنية المدفوعات الخاصة بـ Coins.ph مع شبكة Western Union العالمية الواسعة ، فإننا نوفر للفلبينيين خيارًا سلسًا لتلقي الأموال رقميًا ، أثناء التنقل . “ Advertisements

هناك ما يقدر بنحو 10 مليون فلبيني يعملون أو يقيمون في الخارج ، وفقاً لـ “هوز” .

في مارس الماضي ، أعلنت Western Union أنها تتعاون مع شبكة للمدفوعات عبر الحدود حتى يتمكن عملائها من الإستفادة من المحافظ النقالة من خلال Thunes.

يمكن لعملاء Western Union إرسال الأموال مباشرةً إلى المحفظة النقالة الخاصة بالمستلم فكل ما يحتاجون إليه هو الإتصال بالإنترنت أو زيارة أحد مواقع الوكلاء العديدة مثلما يفعلون لإجراء عمليات التحويل التقليدية وذلك وفقًا لما ذكره موقع CCN الإخباري .

تعمل أكبر خدمة نقود في العالم أيضًا على براءات إختراع تتعلق بالعملات الرقمية حيث أظهرت المستندات التي نشرها مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية الأمريكي في عام 2018 أن Western Union تريد وضع طريقة لزيادة أمان المدفوعات الإلكترونية .

على وجه التحديد ، يمكن لنظام Western Union إدارة إشعارات التحويل المتكررة و تأمين المدفوعات لشبكة عملات رقمية .

أخيرًا ، قامت Western Union بتجربة العملة الرقمية ( ripple ( XRP و على الرغم من ذلك ، فإن الرئيس التنفيذي لها “حكمت إيرسك” Hikmet Ersek قال أن الشركة لم تتأثر بالنتائج الأولية .

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المصدر : CCN

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