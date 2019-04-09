العملات الرقمية تدخل عالم البنوك المركزية لإستبدال العملات النقدية

سيشهد البنك المركزي للعملات الرقمية (CBDC) قيام البنوك المركزية بإنشاء عملات رقمية محلية التي يمكن استبدالها بعملاتهم المحلية الورقية.

ومن المتوقع أن يتم الاحتفاظ بهذه العملات الرقمية على عدد من شبكات البلوكشين واقتراح عدد قليل من المزايا المختلفة عن العملات الرقمية الحالية مثل عملة البيتكوين (BTC).

للحصول على فكرة أفضل عن الحالة الراهنة للبحث في هذا المجال المحدد، أعد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) تقرير مارس 2019 يسأل، كيف تستكشف البنوك المركزية تكنولوجيا البلوكشين اليوم؟

على الرغم من أن البنوك المركزية كانت مجردة من الناحية التاريخية من المخاطرة، فقد ساهمت عدد من الدول المختلفة في العديد من الأبحاث والتقارير والتحقيقات حول الطريقة التي يمكن بها لتقنية البلوكشين أن تحسن عملياتها. في تقرير سريع من بنك التسويات الدولية (BIS)، كتب الباحثان “كريستيان بارونتيني” و “هنري هولدن” ما يلي:

“تظهر نتائج الاستبيان للبنوك المركزية أن الغالبية تبحث بشكل تعاوني في الآثار المترتبة على العملة الرقمية للبنك المركزي”.

على سبيل المثال، قام بنك إنجلترا بتطوير الأبحاث منذ عام 2014 بدءًا من بحثين أساسيين.

في عملهم “اقتصاديات العملات الرقمية”، خلصت مجموعة من الباحثين البريطانيين إلى أن نماذج الحوافز في ذلك الوقت كانت أكبر عائق أمام التبني على نطاق واسع.

في مقال آخر، وصف بنك إنجلترا الطرق التي تختلف بها العملات الرقمية عن العملات النقدية التقليدية وكتب على نطاق واسع حول مزايا التكنولوجيا. تشير كلتا الوثيقتين إلى اهتمام مبكر وثابت بالإمكانيات الكامنة وراء العملات المشفرة وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة.

في نوفمبر 2018، تعاونت البنوك المركزية في إنجلترا وكندا وسنغافورة لكتابة أحد التقارير الأولى واسعة النطاق حول كيفية تحسين العملات الرقمية للمدفوعات والتسويات الدولية. قرر الثلاثي أن “المدفوعات والتسويات الدولية لم تواكب التقدم في المدفوعات المحلية ولا تزال تستند إلى النموذج المصرفي المراسل، الذي لم يتطور بشكل واضح على مدار عقود”.

مع هذا التغيير الطفيف في القطاع المالي، ظهرت سلسلة من الرواد المختلفين في البنك المركزي للعملات الرقمية (CBDC) والذين يستكشفون الموضوع المذكور أعلاه من بين أمور أخرى. عادة، تم إطلاق هذه البرامج التجريبية على Hyperledger Fabric من Linux Foundation أو R3’s Corda أو J.P. Morgan’s Quorum أو تكرار جديد لشبكة الايثيريوم (Ethereum).

للحصول على مجموعة كاملة من المواضيع البحثية المختلفة، قام “آشلي لانكويست” قائد فريق WEF ، بتجميع قائمة شاملة بالموارد.

مقالات ذات صلة Advertisements

جاء التطبيق الرائد والأفضل للتطبيق النهائي لهذه التقنية من بنك فرنسا بمبادرة مشروع MADRE الخاصة به في عام 2016. واستخدم البنك حلًا قائمًا على أساس سلسلة المفاتيح لتحسين إجراء يستهلك وقتًا نسبيًا وتحتاج فيه بنوك متعددة إلى اتصال دائم.

إن استبدال معرّفات SEPA الائتمانية (SCIs) بـ “النظام البديل يضفي الطابع اللامركزي على آلية إدارة ومشاركة SCI مع الانظمة التلقائية” العقود الذكية “أو البرامج على شبكة الايثيريوم وغيرها من القيود التي تتيح المعاملات التلقائية بين المشاركين باستخدام مصطلحات محددة مسبقًا.”

تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكرارها لتقنيات البنك المركزي للعملات الرقمية (CBDC) و البلوكشين.

البرازيل، على سبيل المثال، تقود منصة تداول المعلومات اللامركزية (Project PIER) الصناعة، وتتطلع جنوب إفريقيا إلى (CBDC) للمدفوعات المحلية بين البنوك (Project Khokha)، وتأمل السويد في استخدام CDBC (e-krona) وتصبح مجتمع غير نقدي.

في حين أن العديد من البنوك المركزية تتلاعب بتكنولوجيا البلوكشين بدلاً من انظمة البنك المركزي للعملات الرقمية (CBDC)، ويحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تسع حالات استخدام محتملة أخرى يمكن للبنوك المركزية تنفيذها:

سلسلة التوريد النقدية

تمويل المشاريع

نظام اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)

نظام الدفع المرن والطوارئ

تبادل المعلومات وتبادل البيانات

توفير معرّف مُعرّف SEPA للعميل (SCI) للعميل

العملة الرقمية للبنوك المركزية للأفراد (CBDC)

البنك المركزي العملة الرقمية للشركات (CBDC)

تسوية الأوراق المالية بين البنوك

شهدت كل حالة من حالات الاستخدام العشر هذه بعض التجارب في القطاع الخاص. ولهذا السبب، كما يذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، لا يزال العديد من البنوك بعيداً عن العملات الرقمية و تكنولوجيا البلوكشين ولكنه يهتم بالتطورات في هذا المجال.

ولكن يهتم الأفراد بشكل أساسي بكيفية تأثير الاستبدال الرقمي لخبراتهم النقدية الحالية على تعاملاتهم اليومية. على الرغم من أن العملة الخاضعة للمراجعة الكاملة جذابة لبعض صانعي السياسات، إلا أن تهديد دولة المراقبة المحتملة والجوانب السلبية لمجتمع غير النقدي أمر ضروري للنظر فيه.

الخطر الرئيسي، وفقًا لمنتدى الاقتصاد العالمي ، هو “احتمال الاستبعاد المالي بدلاً من الشمول والتبني”.

في الختام، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي..

“على مدى السنوات الأربع القادمة، يجب أن نتوقع أن نرى العديد من البنوك المركزية تقرر استخدام تقنيات البلوكشين ودفتر الأستاذ الموزعة لتحسين عملياتها ورفاهيتها الاقتصادية. بالنظر إلى الأهمية المنهجية لعمليات البنك المركزي، وعدم النضج النسبي لتكنولوجيا البلوكشين، يجب على البنوك النظر بعناية في جميع المخاطر المعروفة وغير المعروفة للتنفيذ.”