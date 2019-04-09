إيردروب PlannerScape

يعمل مشروع PlannerScape على تعزيز تقنيات البلوكشين , حيث بدأت PlannerScape بدراسة افكار مشروعها منذ اربع سنوات , وقامت بأفتتاح مكاتب عديدة في هونغ كونغ , إذا اردنا ايضاح الصورة حول المشروع يمكن ان نقول بأن PlannerScape عبارة عن منصة لتحسين الوقت والمهام مقرونة بمكان عمل لامركزي متطور يحرر الأفراد والشركات من الجداول الزمنية الفوضوية والحمل الزائد على العمل , على غرار الملاحة GPS ، يستجيب PlannerScape تلقائياً وفورياً للظروف المتغيرة لرسم الطريقة الأكثر فاعلية من خلال العمل والحياة الشخصية, و يعمل على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب حواجز الطرق والانحرافات والطرق الالتفافية عن طريق توجيه المستخدمين بشأن ما يجب فعله ومتى يفعلون ذلك وكيفية تحديد الأولويات وما يجب الاستعانة به في الخارج , اي تعمل على إنشاء مرافق شخصي لك بتقنية الذكاء الأصطناعي والبلوكشين , سيتمكن بتوجيهك نحو الطرق الأكثر اماناً , وترتيب أولوياتك و جداول أعمالك .

الإيردروب هذا على منصة LAtoken الشهيرة , بحيث سيتم توزيع 25 من التوكن الخاص ب PlannerScape , ورمزه (PLAN) , وستتمكن من دعوة 20 شخص من اصدقائك للتسجيل من رابطك , لكل صديق (احالة) ستحصل على 2.5 من التوكن .

رقم الإيردروب : 66

إسم العملة : PlannerScape

رمز العملة : PLAN

كمية قطع التوزيع : 25 توكن لكل مشترك

القيمة : 5$

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التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب : 12/06/2019

موعد توزيع التوكن للمشتركين : 12/07/2019

الخطوة الأولى هو التسجيل بمنصة LAtoken وتفعيل المستوى الثاني : https://latoken.com/login/register الأشتراك بالبوت الخاص بالأيردروب و البدأ بتنفيذ المهام الذي سيعرضها لك بشكل متسلسل :https://t.me/PLAN_Airdrop_Bot المهام هي الأشتراك في مجموعتهم على تيليغرام , ومتابعتهم على فيسبوك وتويتر , والاشتراك بالنشرة البريدية الخاصة بموقعهم . سيتم طرح لكل مشترك بالبوت سؤال حول مشروع العملة , وذلك لأختبار جودة المشتركين , ولمنع الغش , والجواب سيكون في الفيديو التالي : يختلف السؤال من مشترك لأخر .

تفعيل منصة LAtoken متاح لكل الدول العربية , فإذا تم الرفض تفعيل KYC في المرة الأولى , فذلك لأنك لم تقم بترجمة معلوماتك للأنجليزية بجانب كل من اسمك ومعلوماتك في جواز السفر او الهوية الوطنية الشخصية .

سيتم نقل جميع حملات الإيردروب التي تتبناها منصة LAtoken عبر موقعنا , وذلك للجودة العالية , والقدرة على البيع بشكل مباشر .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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