كل ما يجب أن تعرفه حول انقسام “فورك” الإيثيريوم كلاسيك (ETC) القادم

وفقًا لتدوينة نشرها “دونالد مكلنتيير” المطور الرئيسي وراء مشروع تطوير الايثيريوم كلاسيك (ETC)، فقد عُقد اجتماع بين مطوري الايثيريوم كلاسيك (ETC) لمناقشة الانقسام المقترح للإيثيريوم كلاسيك والتي تسمى “اتلانتس”. عملية الفورك هي جزء من اقتراح تحسين ECIP أو 1054 لشبكة الإيثيريوم كلاسيك.

لقد طرح المطورون بعض التغييرات الأساسية في شبكة “الايثيريوم كلاسيك” والتي تضمنت:

تطهير حالة التعادل لـ(دراجون) الزائف.

الحد الأقصى لحجم عقد كود دراجون.

إضافة خاصية آلة الايثيريوم الافتراضية EVM.

لتضمين ذلك، يتضمن الجمع والضرب العددي “لحساب بعض الوظائف المتعلقة بالإيثيريوم كلاسيك، وطرق حساب أخرى تنطوي على الأسية المعيارية.

لتضمين تلك التي تتضمن الجمع والضرب العددية لحساب.

إجراء تغييرات على الطريقة التي تتم بها معالجة إيصالات المعاملة من الايثيريوم كلاسيك.

تعديل خوارزميhj ضبط الصعوبة في الايثيريوم كلاسيك (ETC) لاستهداف متوسط ​​وقت الكتلة.

بعض الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع كانت:

اقترح فريق التطوير التابع لمشروع الايثيريوم كلاسيك 6 تغييرات رئيسية في مفترق الطرق الصعب الذي تم فتحه للنقاش بين المجتمع الواسع في الايثيريوم كلاسيك.

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تم اقتراح وجود انقسام “فورك” من “اتلانتس” Atlantis على الكتلة رقم 8,750,000 على الشبكة الرئيسية للإيثيريوم كلاسيك (ETC).

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اقترح أحد أعضاء فريق تطوير الايثيريوم كلاسيك “زاك ميتون” أن نسبة المخاطرة أو المكافأة التي قد تمثلها عملية مسح التعادل لا تؤثر على التوافق مع الايثيريوم كلاسيك يجب تحليلها وأن المزايا في تقليل حجم الحالة تبدو هامشية في مقارنة ببعض المخاطر أثناء ربط هذه التغييرات بمقترحات تحسين الايثيريوم كلاسيك الأخرى.

أعطى معظم أعضاء فريق التطوير موافقتهم على الحصول على ميزة قابلة للقياس وتحليلها في المستقبل.

اقترح “زاك ميتون” أيضًا تشغيل برنامج نصي لتحديد حجم الكتل والعودة باستنتاج.

لقد خطط أعضاء فريق التطوير لمتابعة الموضوع والبحث في نتائجه، وسيتم تحديد في الأسابيع القادمة وإيجاد استنتاج حول ما إذا كان ينبغي تنفيذها أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مقترحات تحسين “الايثيريوم كلاسيك” الأخرى تغيير الخوارزمية الحالية المعتمدة على إثبات العمل. ناقش المطورون أيضًا التغييرات التي تم تنفيذها خلال الانقسام “الفورك” للإيثيريوم في مطلع عام 2019.